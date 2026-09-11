Temmuzda cari denge fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler hesabı Temmuz ayında 36 milyon ABD doları fazla verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar oldu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de yıllıklandırılmış bazda 77,2 milyar dolar açık verdi.

REKLAM

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 25,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi.

HİZMETLER DENGESİNDEN 8,2 MİLYAR DOLARLIK NET GİRİŞ

Temmuz ayında hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 8 milyar 228 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 893 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 5 milyar 968 milyon dolar net gelir sağlandı.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN 514 MİLYON DOLARLIK NET GİRİŞ

Finans hesabında Temmuz ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 514 milyon dolar olarak kaydedildi.

REKLAM

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 154 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 169 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de 322 milyon dolarlık net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 5,8 MİLYAR DOLARLIK NET GİRİŞ

Portföy yatırımları Temmuz ayında 5 milyar 841 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 1 milyar 969 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 2 milyar 368 milyon dolar net alış yaptı.

REKLAM

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 914 milyon dolar ve 1 milyar 710 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Diğer sektörlerin ihraçlarında ise 172 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

KREDİ KULLANIMI 3,6 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yurt dışından kredi kullanımlarında Temmuz ayında bankalar 1 milyar 713 milyon dolar, diğer sektörler ise 1 milyar 998 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Genel Hükümet ise 130 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı.

REKLAM

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 74 milyon dolar ve 1 milyar 605 milyon dolar net artış gösterdi. Böylece söz konusu kalemde toplam 1 milyar 679 milyon dolarlık net artış kaydedildi.

RESMİ REZERVLER 14,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Temmuz ayında resmi rezervlerde 14 milyar 252 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına ise net portföy yatırımları 6 milyar dolar, krediler 50,9 milyar dolar ve ticari krediler 0,4 milyar dolar katkı sağladı.

REKLAM

Buna karşılık finansal türevler 5,1 milyar dolar, net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 22,5 milyar dolar negatif yönlü etki yaptı.

Merkez Bankası'nın döviz cinsinden net rezerv azalışı yıllıklandırılmış bazda 31,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.