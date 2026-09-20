THY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu THY, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 11. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçilerek havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

THY ayrıca "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ödülüne 10, "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülüne ise 13. kez layık görüldü.

Şirket, ekonomi ve business sınıflarında Avrupa ve Güney Avrupa kategorilerinde elde ettiği 5 farklı ödülle birlikte törenden toplam 8 ödülle ayrıldı. Türk Hava Yolları ayrıca Skytrax'ın "Dünyanın En İyi Havayolları" sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

REKLAM

"Havacılığın Oscarları" olarak kabul edilen ödüller, 18 Eylül'de Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ünvanına 11. kez layık görülmelerinin ve diğer iki kategoride de zirvede yer almalarının THY ailesi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bu başarının, misafirlere sunulan seyahat deneyiminde hizmet kalitesinden ikram anlayışına uzanan güçlü standartların uluslararası ölçekteki karşılığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Şeker, ödüllerin doğrudan yolcuların değerlendirmeleri sonucunda verilmesinin kendileri için ayrıca büyük önem taşıdığını vurguladı.

REKLAM

Şeker, dünyanın dört bir yanındaki misafirleri Türk misafirperverliğiyle buluştururken, hizmet kalitesini her noktada daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak ülkemizi gökyüzünde en güçlü şekilde temsil etmeye ve küresel havacılığın geleceğine yön veren markalardan biri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted ise THY'yi 2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

REKLAM

"Avrupa'nın En İyi Havayolu seçilmesi, dünya genelinde 5. sırada yer alması ve Turkish DO&CO işbirliğinin sektörde standartları belirlemeye devam eden başarısını yansıtan 'Dünyanın En İyi Business Class İkramı' ödülüne layık görülmesi son derece değerli başarılardır. Türk Hava Yolları, misafirlerine yüksek hizmet ve misafirperverlik standartlarıyla bütünleşen, kapsamlı ve güçlü bir ürün deneyimi sunmaya devam ediyor."

6 kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan THY, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon alanlarında da havacılık sektörüne öncülük etmeyi sürdürüyor.