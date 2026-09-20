Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.284,42 %-1,67
        DOLAR 48,7779 %0,09
        EURO 56,0574 %0,03
        GRAM ALTIN 6.865,89 %0,94
        BITCOIN 80.489,00 %-0,78
        FAİZ 40,11 %-1,23
        GÜMÜŞ GRAM 103,93 %1,69
        GBP/TRY 65,3752 %0,21
        EUR/USD 1,1486 %0,09
        BRENT PETROL 99,75 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 11.225,72 %0,94
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi

        THY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi

        Türk Hava Yolları (THY), 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde aralarında "Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        THY 11. kez Avrupa'nın en iyi havayolu

        THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu THY, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 11. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçilerek havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi.

        THY ayrıca "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ödülüne 10, "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülüne ise 13. kez layık görüldü.

        Şirket, ekonomi ve business sınıflarında Avrupa ve Güney Avrupa kategorilerinde elde ettiği 5 farklı ödülle birlikte törenden toplam 8 ödülle ayrıldı. Türk Hava Yolları ayrıca Skytrax'ın "Dünyanın En İyi Havayolları" sıralamasında 5. sıraya yükseldi.

        REKLAM

        "Havacılığın Oscarları" olarak kabul edilen ödüller, 18 Eylül'de Londra'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Avrupa'nın En İyi Havayolu" ünvanına 11. kez layık görülmelerinin ve diğer iki kategoride de zirvede yer almalarının THY ailesi için büyük gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Bu başarının, misafirlere sunulan seyahat deneyiminde hizmet kalitesinden ikram anlayışına uzanan güçlü standartların uluslararası ölçekteki karşılığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Şeker, ödüllerin doğrudan yolcuların değerlendirmeleri sonucunda verilmesinin kendileri için ayrıca büyük önem taşıdığını vurguladı.

        REKLAM

        Şeker, dünyanın dört bir yanındaki misafirleri Türk misafirperverliğiyle buluştururken, hizmet kalitesini her noktada daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirterek, "Elde ettiğimiz başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk Hava Yolları olarak ülkemizi gökyüzünde en güçlü şekilde temsil etmeye ve küresel havacılığın geleceğine yön veren markalardan biri olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted ise THY'yi 2026 Dünya Havayolu Ödülleri'nde elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ederek, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Avrupa'nın En İyi Havayolu seçilmesi, dünya genelinde 5. sırada yer alması ve Turkish DO&CO işbirliğinin sektörde standartları belirlemeye devam eden başarısını yansıtan 'Dünyanın En İyi Business Class İkramı' ödülüne layık görülmesi son derece değerli başarılardır. Türk Hava Yolları, misafirlerine yüksek hizmet ve misafirperverlik standartlarıyla bütünleşen, kapsamlı ve güçlü bir ürün deneyimi sunmaya devam ediyor."

        6 kıtaya yayılan geniş uçuş ağıyla Guinness Dünya Rekoru'na sahip olan THY, Türk misafirperverliğini gökyüzüne taşırken, sürdürülebilirlik, teknoloji ve inovasyon alanlarında da havacılık sektörüne öncülük etmeyi sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #thy
        #Skytrax
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Fon soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Alman otomobil devinde büyük işten çıkarma
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Milli hızlı trende seri üretim başladı
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        2 yılda 15 ücretsiz plaj açıldı
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        "Beş kere de evlenebilirim"
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"