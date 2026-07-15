Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 15 Temmuz mesajı: Ekonomik bağımsızlığı güçlendirmeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Temmuz ruhundan aldıkları güçle ekonomik bağımsızlığı daha da tahkim etmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin, ticaretin, ihracatın, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın yüzyılı yapmak için azimle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016 gecesi milletin, Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine, ekonomisine ve geleceğine yöneltilmiş çok boyutlu işgal teşebbüsünü bertaraf ettiğini belirtti.

FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği kalkışmanın, Türkiye'nin yükselişini durdurarak ülkeyi yeniden vesayet odaklarının kontrolüne mahkum etmeyi amaçladığını belirten Bolat, milletin tarihe altın harflerle bir destan yazdığını vurguladı.

REKLAM

Bolat, 15 Temmuz'un, milli iradenin vesayet karşısındaki kesin zaferi olduğuna işaret ederek, "O gece kazanılan zafer, yalnızca bir darbe girişiminin engellenmesi değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet hür yaşayacağının, bu milletin istiklalinden ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğinin de ilanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İŞ DÜNYAMIZ YATIRIM YAPMAYA DEVAM ETTİ"

Bolat, Türkiye'nin üretim gücü, yatırım ortamı, ihracatı, ticareti, finansal sistemi ve ekonomik bağımsızlığının da hain saldırının doğrudan hedefleri arasında olduğunun altını çizerek şunları ifade etti:

"Amaç, ekonomide güveni sarsmak, üretimi durdurmak, yatırımları sekteye uğratmak, uluslararası sermayeyi Türkiye'den uzaklaştırmak ve ülkemizin kalkınma yürüyüşünü kesintiye uğratmaktı. Türk lirası yalnızca bir hafta içinde yaklaşık yüzde 6,3 oranında değer kaybetti. 2008 küresel finans krizinden sonra döviz piyasalarında yaşanan en sert dalgalanmalardan biri olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul'da ilk işlem gününde BIST 100 Endeksi yaklaşık yüzde 7,1 geriledi. İlk üç haftada hisse senedi piyasalarından 617,3 milyon dolarlık yabancı sermaye çıkışı yaşandı. Türkiye'nin uluslararası risk göstergesi olan 5 yıllık CDS primi yaklaşık 220 baz puandan 275 baz puan seviyelerine yükseldi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları da dış finansman maliyetleri üzerinde ilave baskı oluşturdu."

REKLAM

Ekonomide oluşan belirsizliğin dış ticarete de yansıdığını belirten Bolat, Temmuz 2016'da ihracatın bir önceki aya göre yüzde 23,6 azalarak 10,3 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 23,8 azalarak 15,1 milyar dolara gerilediğini anımsattı.

Bolat, 2016'da turizm gelirlerinin yüzde 29,6 azalışla 26,5 milyar dolara, yabancı ziyaretçi sayısının da yüzde 24,6 düşüşle 31,4 milyon kişiye gerilediğini belirterek, "Türkiye ekonomisi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,7 daralırken, işsizlik oranı yüze 10,9 seviyesine yükseldi." ifadesini kullandı.

Ekonomi kurumlarının eş güdümü ve finansal sistemin sağlam yapısıyla piyasaların çok kısa sürede yeniden istikrar kazandığına işaret eden Bolat, "Türk sanayicisi üretime ara vermedi, ihracatçımız siparişlerini aksatmadı, esnafımız kepenk kapatmadı, çiftçimiz üretmeye, iş dünyamız yatırım yapmaya devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KORUDU"

Bolat, bugün Türkiye'nin üreten, ihraç eden, yatırım çeken, küresel ticarette etkinliğini artıran, bölgesinde ve dünyada sözü geçen, uluslararası krizleri yönetebilen güçlü bir devlet olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, savunma sanayisinden enerjiye, teknolojiden lojistiğe, sanayiden ticarete kadar her alanda Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyen büyük bir ülke olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak bizler de 15 Temmuz ruhundan aldığımız güçle üretimi desteklemeye, ihracatımızı artırmaya, yatırım ortamını güçlendirmeye, ticaretimizi daha rekabetçi hale getirmeye ve ekonomik bağımsızlığımızı daha da tahkim etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, üretimin, ticaretin, ihracatın, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın yüzyılı yapmak için azimle çalışıyoruz. O gece milletimiz, ekonomik bağımsızlığını, üretim gücünü ve Türkiye'nin geleceğini korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü kurumları, güçlü ekonomisi, üretim kabiliyeti, ihracat potansiyeli ve Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her türlü tehdidi bertaraf edecek kudrete sahiptir."

*Haberin görseli AA'dan alınmıştır.