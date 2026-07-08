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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trugo ile Oncharge'dan ortak şarj ağı

        Trugo ile Oncharge'dan ortak şarj ağı

        Trugo ve Oncharge'ın roaming iş birliğiyle Oncharge'a ait 700'den fazla soket Trugo mobil uygulamasına entegre edildi. Böylece Trugo üzerinden erişilebilen toplam şarj soketi sayısı 7 bine yükselirken, kullanıcılar tek uygulama ve tek üyelikle iki ağdaki seçili istasyonlardan şarj hizmeti alabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trugo ile Oncharge'dan ortak şarj ağı

        Türkiye'nin öncü elektrikli araç şarj ağı operatörleri Trugo ve Oncharge, elektrikli araç kullanıcılarının farklı şarj ağlarına tek uygulama üzerinden erişmesini sağlayacak yeni bir roaming iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında Oncharge'a ait 700'den fazla soket Trugo mobil uygulamasına dahil edilirken, Trugo uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000'e ulaştı. Roaming altyapısıyla ortak kullanıma açılan bu cihazlar sayesinde kullanıcılar, tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden seçili istasyonlarda şarj hizmetinden yararlanabiliyor.

        Trugo ve Oncharge, elektrikli araç kullanıcılarına daha yaygın ve kesintisiz bir şarj deneyimi sunacak roaming iş birliğini hayata geçirdi. İş birliğiyle Oncharge'a ait 700'den fazla soket Trugo roaming ağına dahil edildi. Böylece Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000'e ulaştı.

        Oncharge'ın şarj ağındaki cihazların Trugo mobil uygulamasına entegre edilmesiyle, kullanıcılar Türkiye genelinde daha geniş bir şarj ağına erişim sağlayabiliyor. Kullanıcılar, tek bir üyelik ile diledikleri mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak seçili istasyonlarda araçlarını kolaylıkla şarj edebiliyor. Roaming uygulaması sayesinde iki markadan herhangi birinin mobil uygulaması üzerinden ortak kullanım noktaları görüntülenebiliyor ve kullanıcılar kesintisiz bir şarj deneyimi yaşayabiliyor.

        "KULLANICILAR TEK ÜYELİKLE SEÇİLİ İSTASYONLARDA ŞARJ HİZMETİNDEN YARARLANABİLECEK"

        Trugo ve Oncharge'dan yapılan ortak açıklamada, roaming iş birliğiyle elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetlerine daha esnek ve pratik şekilde erişiminin amaçlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

        "Elektrikli araç kullanıcılarının şarj deneyimini daha da geliştirecek önemli bir adım attık. Bu iş birliğiyle Trugo mobil uygulaması üzerinden erişilebilen toplam soket sayısı 7.000'e ulaşırken, Oncharge'a ait 700'den fazla soket ortak kullanım kapsamına dahil oldu. Böylece kullanıcılar, tek üyelikle diledikleri mobil uygulama üzerinden seçili istasyonlarda şarj hizmetinden yararlanabilecek. Elektrikli araç ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak bu iş birliğinin, kullanıcı deneyimini güçlendirirken sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına da katkı sunacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı iş birlikleriyle şarj ağımızı genişletmeyi ve kullanıcılarımıza daha fazla noktada hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

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