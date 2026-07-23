Tüketici güveni temmuzda yükseldi
Tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 87,9 iken temmuz ayında yüzde 2,2 artışla 89,8 seviyesine yükseldi.
Endeksi oluşturan dört alt göstergeden üçünde artış, birinde ise düşüş yaşandı.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziran ayındaki 72,3 seviyesinden temmuzda 74,5'e yükselirken, aylık artış yüzde 3,0 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89,5'ten 91,4'e çıkarak yüzde 2,0 arttı.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 83,9'dan 88,3'e yükselerek yüzde 5,2 ile alt endeksler arasında en güçlü artışı kaydetti.
Buna karşılık, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 105,9'dan 105,1'e gerileyerek yüzde 0,8 azaldı.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'ün altında olması ise kötümser görünümü ifade ediyor.