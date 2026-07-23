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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni temmuzda yükseldi

        Tüketici güveni temmuzda yükseldi

        Tüketici güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tüketici güveni temmuzda yükseldi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 87,9 iken temmuz ayında yüzde 2,2 artışla 89,8 seviyesine yükseldi.

        Endeksi oluşturan dört alt göstergeden üçünde artış, birinde ise düşüş yaşandı.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziran ayındaki 72,3 seviyesinden temmuzda 74,5'e yükselirken, aylık artış yüzde 3,0 oldu.

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        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89,5'ten 91,4'e çıkarak yüzde 2,0 arttı.

        Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 83,9'dan 88,3'e yükselerek yüzde 5,2 ile alt endeksler arasında en güçlü artışı kaydetti.

        Buna karşılık, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 105,9'dan 105,1'e gerileyerek yüzde 0,8 azaldı.

        Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2026

        Endeks Bir önceki aya göre

        değişim oranı (%) Haziran Temmuz Haziran Temmuz Tüketici güven endeksi 87,9 89,8 2,5 2,2 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 72,3 74,5 4,5 3,0 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 89,5 91,4 1,9 2,0 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 83,9 88,3 3,1 5,2 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 105,9 105,1 1,4 -0,8

        Tüketici güven endeksi 0 ile 200 arasında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'ün altında olması ise kötümser görünümü ifade ediyor.

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