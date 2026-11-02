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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden ayrıldı

        Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik görevinden ayrıldı

        Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik'in yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinden ayrıldığı bildirildi. Çelik, 19 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden emeklilik talebinde bulunmuştu

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        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Çelik görevinden ayrıldı

        Türk Eximbank, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Osman Çelik’in bankanın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

        Bankanın açıklamasında ayrılığın gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

        Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ilk olarak 2017-2021 döneminde üstlendi. Çelik, 21 Haziran 2023’te Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından Temmuz 2023 itibarıyla yeniden Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

        Çelik, 19 Ekim 2026'da Bakan Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini sunmuştu.

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        Türk Devletleri Liderleri Ankara'da buluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları ve gündemdeki gelişmeler ekranlarınızda. Ankara'daki kritik zirvenin yansımaları, İsrail'deki seçim süreci ve Kapadokya'da yaşanan üzücü peribacası kazası detaylıca ele alınıyor. Gelişmeleri yakından takip e...
        #Osman Çelik
        #Türk Eximbank
        #Eximbank
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