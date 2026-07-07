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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı

        Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri başladı

        Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleriyle ilgili, "Her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede, kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 22:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye ile Kanada arasında STA müzakereleri başladı

        Ticaret Bakanlığı, Kanada ile Türkiye Arasında STA müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Sayın Mark Carney’nin Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi marjında bugün gerçekleştirdikleri görüşme vesilesiyle, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin başlatıldığı açıklanmıştır. Hatırlanacağı üzere, Haziran ayında Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ile Kanada Dış Ticaret Bakanı Sayın Maninder Sidhu, iki ülke arasında kapsamlı bir STA’ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığına dair Ortak Bakanlar Bildirisini yayınlamışlardır. İki ülke liderleri bugün yaptıkları açıklama ile Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesini hedefleyerek STA görüşmelerinin resmen başlatılması talimatını vermişlerdir. Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA’nın müzakerelerinin başlatılmasıyla bir sonraki aşamaya geçmektedir. Bu vesileyle, ekonomik büyümemizi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücümüzü artıracak, küresel alanda tedarik zincirlerimizi güçlendirecek ve Kanada ile ekonomik iş birliğimizi güçlendirecek bir anlaşma için yoğun çaba harcanacaktır. Önümüzdeki haftalarda her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürütecektir. Her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede, kapsamlı bir anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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