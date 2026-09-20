Türkiye'nin ocak-ağustos döneminde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ABD oldu

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 177,9 milyar dolardan 185 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatında Almanya 13 milyar 576 milyon 381 bin dolarla ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin bu yılın ocak-ağustos döneminde en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke ABD oldu. Söz konusu dönemde ABD'ye yapılan ihracat yüzde 12,9 artışla 8 milyar 535 milyon 644 bin dolar seviyesinden 9 milyar 636 milyon 664 bin dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatında yılın 8 ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ile elektrik ve elektronik sektörleri öne çıkarken, çelik sektörünün ağustos ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 404,6 arttı.

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Türkiye'nin ABD'ye yönelik sektörel ihracat verilerine göre, ocak-ağustos döneminde kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ülkeye ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,7 artarak 780,3 milyon dolardan 1 milyar 43,4 milyon dolara yükseldi.

Otomotiv endüstrisi ihracatı 841,2 milyon dolara ulaştı

Elektrik ve elektronik sektörünün ABD'ye ihracatı da bu dönemde yüzde 41,8 artışla 702,8 milyon dolardan 996,4 milyon dolara çıktı.

ABD'ye en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında otomotiv endüstrisi de yer aldı. Sektörün ihracatı yılın 8 ayında yüzde 3,5 artarak 841,2 milyon dolara ulaştı.

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Aynı dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 4,7 artışla 596,9 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 6,5 yükselişle 594,8 milyon dolar oldu.

Makine ve aksamları sektörünün ABD'ye ihracatı yüzde 27,2 artarak 530,8 milyon dolara, halı sektörünün ihracatı yüzde 5,2 yükselerek 486,7 milyon dolara çıktı.

İstanbul'un ABD'ye ihracatı yüzde 9,1 arttı

İller bazında bakıldığında, ocak-ağustos döneminde ABD'ye en fazla ihracatı 3 milyar 423,8 milyon dolarla İstanbul gerçekleştirdi. İstanbul'un ABD'ye ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 arttı.

İstanbul'u 976,5 milyon dolarla Ankara, 819,7 milyon dolarla İzmir, 816,4 milyon dolarla Gaziantep ve 700,3 milyon dolarla Kocaeli takip etti. Ankara'nın ABD'ye ihracatı yüzde 53,5, Gaziantep'in yüzde 16,8, Kocaeli'nin yüzde 13,6 ve İzmir'in yüzde 11,3 yükseldi.

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Bursa'nın ABD'ye ihracatı da aynı dönemde yüzde 25,7 artarak 566,8 milyon dolara, Eskişehir'in ihracatı yüzde 25,5 yükselerek 436,4 milyon dolara çıktı.

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