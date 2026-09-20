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        Haberler Ekonomi Turizm Yeniden Türkiye'nin tek üç Michelin anahtarlı oteli oldu

        Yeniden Türkiye'nin tek üç Michelin anahtarlı oteli oldu

        Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Michelin Guide'ın 2026 Michelin Key seçkisinde üç Michelin Key ile yer alarak, Türkiye'de bu en yüksek dereceye sahip tek otel olma konumunu ikinci yıl üst üste korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin tek üç Michelin anahtarlı oteli oldu

        Michelin Guide’ın otellere yönelik değerlendirmesi kapsamında verilen Michelin Key’ler; mimari ve iç tasarım, hizmetin kalitesi ve tutarlılığı, otelin karakteri, sunulan deneyimin değer karşılığı ve bulunduğu çevreyle kurduğu ilişki gibi kriterler doğrultusunda belirleniyor. 2025 yılında Türkiye’de ilk kez açıklanan Michelin Key seçkisinde üç anahtar ile ödüllendirilen Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 2026 seçkisinde de aynı dereceyi koruyarak Türkiye’nin tek üç Michelin Key sahibi oteli olmayı sürdürüyor.

        Firma tarafından yapılan açıklamaya göre Tarihi Yarımada’nın merkezinde, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’ne birkaç adım mesafede yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, İstanbul’un tarihî mirasını çağdaş konfor ve kişiselleştirilmiş Four Seasons hizmet anlayışıyla bir araya getiriyor.

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        Four Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Thomas Krooswijk, 2026 Michelin Key seçkisinde üç Michelin Key’in korunmasıyla ilgili olarak, “Four Seasons Hotel Sultanahmet’in ikinci yıl üst üste üç Michelin Key ile değerlendirilmesi, ekip olarak benimsediğimiz hizmet anlayışının sürekliliği açısından bizim için çok değerli. Bu başarı, tarihî karakterini koruyan otelimizin her detayında misafir deneyimine gösterilen özenin bir yansıması. Otel Müdürümüz Serap Akkuş’un liderliğinde, tüm ekibimizin aynı hizmet standardını her gün sürdürmeye odaklanması bu başarının önemli bir parçası. Türkiye’de üç Michelin Key’e sahip tek otel olma konumumuzu korumaktan mutluluk duyuyor, İstanbul’un tarihî dokusu içinde Four Seasons deneyimini yaşatmaya devam ediyoruz.”

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        #four seasons
        #otel
        #Michelin
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