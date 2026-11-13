Türkiye Sigorta, fon kazancından 1,6 milyar lirayı TMSF'ye iade etti

Türkiye Sigorta AŞ, tasfiyeye konu fonlardan elde ettiği kazancın 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 liralık bölümünü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) iade ettiğini duyurdu. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, bir süredir yürütülen kapsamlı iç denetim ve inceleme çalışmalarının yanı sıra TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda iade kararı alındığı belirtildi. Türkiye Sigorta'nın 30 Eylül 2026 itibarıyla tasfiyeye konu fonlarda herhangi bir bakiyesinin bulunmadığı hatırlatılırken 2025 yılını da kapsayacak şekilde genişletilen iç denetim çalışmalarında, söz konusu fonların bir kısmına yürürlükteki mevzuat ve şirketin yatırım politikası doğrultusunda yatırım yapıldığı ve bu yatırımlardan kazanç elde edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

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FON KAZANCI GÖNÜLLÜ OLARAK İADE EDİLDİ

Türkiye Sigorta'nın açıklamasında, fonlardan elde edilen kazancın mevzuata uygun olmasına rağmen şirketin etik ilkeleri ve hakkaniyet anlayışı doğrultusunda gönüllülük esasına göre iade edilmesine karar verildiği belirtildi. İade tutarı ve ödeme yönteminin TMSF ve SPK ile yapılan görüşmeler sonucunda, şirketin kendi hesaplamaları esas alınarak belirlendiği ifade edildi.

1,6 MİLYAR LİRA TMSF HESABINA YATIRILDI

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu fonlardan elde edilen alım-satım kazancından yatırım süresine karşılık gelen enflasyon etkisi düşüldü. Enflasyon hesabında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ortalaması esas alındı. Bu hesaplamanın ardından iade edilecek kazanç 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 lira olarak belirlendi ve tutarın TMSF hesabına yatırıldığı bildirildi.

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"BAŞKA BİR ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ BULUNMUYOR"

Türkiye Sigorta, söz konusu fonlara yapılan yatırımlarla ilgili başka bir iade veya ödeme yükümlülüğü bulunmadığının öngörüldüğünü açıkladı. Şirket, gerçekleştirilen ödemeye ilişkin yasal haklarının saklı olduğunu belirtirken konuyla ilgili yeni gelişmelerin tüm paydaşlarla eş zamanlı olarak kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.