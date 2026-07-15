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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Ukrayna STA'sı onaylandı

        Türkiye-Ukrayna STA'sı onaylandı

        Ukrayna Parlamentosu, Türkiye ile 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısını kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçleneceğini, yatırım alanındaki işbirliğinin artacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Türkiye-Ukrayna ticaretinde yeni adım

        Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygun bulunmasına ilişkin kanun tasarısının, Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulunda dün kabul edildiği belirtildi.

        Açıklamada, Türkiye'nin onay sürecini daha önce tamamladığı anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, 2011'de tesis edilen Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklığında önemli bir dönüm noktası teşkil edeceği, ticari ve ekonomik bağları güçlendireceği ve yatırım alanındaki işbirliği imkanlarını artıracağı kaydedildi.

        Açıklamada, "Bu gelişme, savaşın yol açtığı zorlu koşullara rağmen Ukrayna'yla ikili ilişkilerimizin her alanda gelişmeye devam ettiğinin en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesi yapıldı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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