HSBC’nin “New Networks of Capital: MENAT Infrastructure” raporu; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’yi kapsayan MENAT bölgesinde, 2030 sonuna kadar ihale edilebilecek 872 milyar ABD doları değerinde altyapı proje paketi bulunduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, bu portföyün 113 milyar ABD dolarlık bölümünü oluşturuyor.

Türkiye’nin toplam proje portföyünde ulaştırma, 54,5 milyar ABD doları ve yüzde 48 payla ilk sırada yer alıyor.

Rapor, MENAT bölgesindeki altyapı yatırımlarını, uluslararası sermaye akışlarını ve yatırımcı beklentilerini ele alıyor. Araştırma, bölgenin geniş proje portföyünün yanı sıra uluslararası yatırımcı ilgisinin güçlendiğine ve altyapı finansmanında yeni fırsatların ortaya çıktığına işaret ediyor.

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Bulgular, MENAT bölgesine yönelik uluslararası yatırımcı ilgisinin daha da güçlenmesinin beklendiğini gösteriyor. Ankete katılan kurumsal yatırımcıların yüzde 97’si, bölgenin 2030’a kadar belirgin ölçüde daha fazla altyapı sermayesi çekmesini beklerken, yüzde 94’ü MENAT’ın önümüzdeki dört yıl içinde yatırım portföylerinde belirgin ölçüde daha büyük bir paya sahip olacağını öngörüyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren HSBC Türkiye Genel Müdürü Burçin Ozan şunları söyledi: “Türkiye’nin Avrupa ile MENAT arasındaki stratejik bağlantı rolü, ülkemizin uluslararası sermaye akışlarındaki potansiyelini güçlendiriyor. Küresel iş liderlerinin yüzde 95’inin Türkiye’yi altyapı yatırımları açısından cazip bulması; Avrupa, MENA ve Asya merkezli şirketlerin ve yatırımcıların da dahil olduğu farklı coğrafyalardan gelen yatırım ilgisi, ülkemizin uluslararası sermaye akışlarındaki potansiyelini ortaya koyuyor. Ulaştırmanın 113 milyar ABD dolarlık münferit proje portföyündeki yüzde 48’lik payı ise sektörün Türkiye’nin altyapı yatırım hikâyesindeki belirleyici rolüne işaret ediyor. HSBC Türkiye olarak küresel bağlantılarımızı ve yerel uzmanlığımızı bir araya getirerek sermayenin finansmana hazır ve uygulanabilir projelerle buluşmasına katkı sağlamaya kararlıyız.”

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ALTYAPI YATIRIMLARI ARTIYOR

Araştırmaya göre MENAT bölgesindeki şirketler tarafından 2026–2028 dönemi için onaylanan veya öngörülen ortalama altyapı sermaye harcaması, 2023–2025 döneminde taahhüt edildiği tahmin edilen tutardan yüzde 44 daha yüksek.

Araştırma kapsamındaki proje analizine göre yedi MENAT pazarında duyurulmuş ancak henüz ihale edilmemiş altyapı proje ve programlarının toplam değeri, Ekim 2026 itibarıyla 1.4 trilyon ABD dolarına ulaşıyor. Bu tutarın 872 milyar ABD dolarlık bölümünü ihale edilebilecek münferit proje paketleri oluşturuyor.

Suudi Arabistan Krallığı ile Birleşik Arap Emirlikleri, duyurulmuş ancak henüz ihale edilmemiş münferit proje paketlerinin toplam değerinin yüzde 58’ini oluştururken, Türkiye ve Mısır’ın her biri yaklaşık yüzde 13’lük paya sahip bulunuyor.

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TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmanın Türkiye bulguları, ülkenin Avrupa ile MENAT arasındaki stratejik konumunun uluslararası yatırım kararlarına da yansıdığını gösteriyor. Küresel ölçekte iş liderlerinin yüzde 95’i, kurumsal yatırımcıların ise yüzde 91’i Türkiye’yi önümüzdeki dört yıl için cazip bir altyapı yatırım pazarı olarak değerlendiriyor. Avrupa merkezli iş liderlerinin yüzde 60’ı Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

Türkiye’deki iş liderlerinin yüzde 71’i, Avrupa–MENAT hattını önümüzdeki dört yılın en önemli üç altyapı sermayesi koridorundan biri olarak görüyor. Türkiye’deki iş liderlerinin yüzde 24’ü, bu koridorun 2030’a kadar en hızlı büyüyen koridor olmasını beklerken, küresel iş liderleri arasında bu oran yüzde 14 düzeyinde bulunuyor.

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Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi FTI tarafından gerçekleştirilen ekonomik analize göre Türkiye’de henüz ihale edilmemiş münferit projelerin toplam değeri 113 milyar ABD dolarına ulaşıyor. Türkiye, bu büyüklükle incelenen yedi MENAT pazarı arasında üçüncü sırada yer alırken, bölgenin 872 milyar ABD dolarlık münferit proje paketi portföyünün yaklaşık yüzde 13’ünü temsil ediyor.

Türkiye’nin proje portföyünde ulaştırma, 54,5 milyar ABD doları ve yüzde 48 payla ilk sırada yer alıyor. Ulaştırmayı 32,5 milyar ABD dolarıyla enerji ve elektrik, 22,6 milyar ABD dolarıyla su ve atık, 3,8 milyar ABD dolarıyla dijital ve yapay zekâ altyapısı izliyor. En büyük 30 proje, toplam portföy değerinin yüzde 86’sını oluşturuyor.

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Sektörlere göre dağılım şöyle:

Sektör Tutar Ulaştırma 54,5 milyar dolar (%48) Enerji ve Elektrik 32,5 milyar dolar Su ve atık 22,6 milyar dolar Dijital ve yapay zekâ altyapısı 3,8 milyar dolar

Projelerin 58 milyar ABD dolarlık bölümü hazırlık, 2 milyar ABD dolarlık bölümü ise ihale aşamasında bulunuyor. Araştırma; projelerin ilerlemesi ve ihale edilmesi koşuluyla, Türkiye’de önümüzdeki beş yıl içinde 12–17 milyar ABD doları tutarında üçüncü taraf finansman fırsatı ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Araştırmanın Türkiye bulguları, sürdürülebilir ulaşım ve enerji dönüşümünün yatırımcıların öncelikli alanları arasında yer aldığını gösteriyor.

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Türkiye merkezli kurumsal yatırımcıların yüzde 64’ü, sürdürülebilir ulaşımı MENAT bölgesine sermaye çekme potansiyeline sahip önemli fırsatlardan biri olarak değerlendiriyor. Küresel yatırımcılar arasında bu oran yüzde 30 düzeyinde bulunuyor. Türkiye merkezli kurumsal yatırımcıların yüzde 54’ü ise sürdürülebilirliğin yatırım kararlarında önemli bir unsur olmasını bekliyor.

Enerji dönüşümüyle bağlantılı alanlar da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türkiye merkezli kurumsal yatırımcıların yüzde 72’si yenilenebilir enerjiyi, yüzde 66’sı batarya ve enerji depolama sistemlerini, yüzde 56’sı ise elektrik şebekelerini MENAT bölgesindeki başlıca fırsat alanları arasında gösteriyor.

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Araştırma, MENAT bölgesine yönelik sermaye iştahının güçlü olmasına karşın, bu ilginin finansmana hazır ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesinin kritik önem taşıyacağını gösteriyor. Araştırma; etkin risk paylaşımı, daha hızlı izin süreçleri, düzenleyici şeffaflık ile daha büyük ve ölçeklenebilir proje yapılarının, bölgenin altyapı potansiyelini yatırıma dönüştürmede kritik rol oynayacağını ortaya koyuyor.