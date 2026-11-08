VakıfBank, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini güçlendirecek

VakıfBank, 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ana ortak olarak kapsamlı bir programla katılım sağlayacak. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımı doğrultusunda uluslararası finansman iş birliklerini geliştirmeye hazırlanan banka, konferans boyunca düzenleyeceği etkinliklerde iş dünyasını, finans kuruluşlarını, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIYLA YENİ ANLAŞMALAR

VakıfBank, COP31 kapsamında farklı uluslararası finans kuruluşlarıyla yaklaşık 1,7 milyar dolar karşılığı finansman büyüklüğüne ulaşan yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor.

REKLAM

Bu anlaşmalarla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerinin, kadın girişimciliğinin ve deprem bölgesinin yeniden imarının desteklenmesi hedefleniyor.

Söz konusu iş birlikleriyle Bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin düşük karbonlu, kapsayıcı ve dirençli bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması amaçlanıyor. COP31 kapsamında gerçekleştirilecek üst düzey temasların da yeni finansman fırsatları ve uzun vadeli stratejik iş birlikleri için zemin oluşturması bekleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANI FARKLI SEKTÖRLERLE ELE ALINACAK

VakıfBank’ın konferans boyunca düzenleyeceği panellerde iklim risklerine dayanıklı iş modelleri, sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, düşük karbonlu taşımacılık ve sanayinin enerji dönüşümü değerlendirilecek. Karbon maliyetlerinin rekabet üzerindeki etkisi, kalkınma finansmanının reel sektöre katkısı ve KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmana erişimi de programın öne çıkan konuları arasında olacak.

REKLAM

Kadınların ve gençlerin istihdamı, yeşil dönüşümün gerektirdiği yetkinlikler ve kadın girişimciliği ayrı oturumlarda ele alınacak. Yapay zekâ ve dijital dönüşümün iklim alanındaki rolü, su riskleri, denizlerin korunması ve dayanıklı şehirlerin finansmanı da uzmanların ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla tartışılacak.

GIOVANNI GUIDETTI VE ZEHRA GÜNEŞ İLE "GELECEK İÇİN TAKIM OLMAK"

VakıfBank, COP31’de sporun birleştirici gücünü de sürdürülebilirlik gündemine taşıyacak. 13 Kasım’da düzenlenecek “Sporun Doğası: Gelecek İçin Takım Olmak” başlıklı oturumda VakıfBank Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve Takım Kaptanı Zehra Güneş yer alacak.

REKLAM

FARKINDALIK ETKİNLİKLERİYLE GENİŞ KATILIM

Panel ve toplantıları farklı deneyimlerle tamamlayacak program kapsamında VakıfBank Kültür Yayınları alanında bir “Tohum Kütüphanesi” oluşturulacak. VakıfBank İyilik Elçileri, çevre temsilcileri ve aileleri ise “Sıfır Atık Sahil Sabahı” etkinliğinde bir araya gelecek. Konferans boyunca düzenlenecek Gün Batımı Sohbetleri’nde günün temaları değerlendirilecek.

VakıfBank, COP31 programıyla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik iş birliklerini geliştirirken üretimden istihdama, spordan kültüre uzanan farklı alanlarda ortak bir gelecek için diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.