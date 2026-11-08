Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.482,60 %1,32
        DOLAR 50,1497 %0,09
        EURO 55,9304 %-0,72
        GRAM ALTIN 6.556,39 %-0,60
        BITCOIN 75.848,00 %0,26
        FAİZ 39,49 %0,28
        GÜMÜŞ GRAM 83,81 %0,09
        GBP/TRY 67,1077 %-0,65
        EUR/USD 1,1143 %-0,68
        BRENT PETROL 97,05 %-0,34
        ÇEYREK ALTIN 10.719,70 %-0,60
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam VakıfBank, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini güçlendirecek

        VakıfBank, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini güçlendirecek

        VakıfBank, ana ortağı olduğu ve Antalya'da düzenlenecek olan COP31 kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla bir dizi yeni finansman anlaşması imzalayacak. Konferans boyunca düzenlenecek panellerde yeşil dönüşümün finansmanından kadın ve gençlerin istihdamına, enerji verimliliğinden doğal kaynakların korunmasına uzanan başlıklar ele alınacak. VakıfBank Spor Kulübü Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Zehra Güneş de sporun sürdürülebilir geleceğe katkısının konuşulacağı etkinliklerde katılımcılarla buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        VakıfBank, uluslararası kuruluşlarla iş birliklerini güçlendirecek

        VakıfBank, 9–20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ana ortak olarak kapsamlı bir programla katılım sağlayacak. Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı yaklaşımı doğrultusunda uluslararası finansman iş birliklerini geliştirmeye hazırlanan banka, konferans boyunca düzenleyeceği etkinliklerde iş dünyasını, finans kuruluşlarını, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek.

        ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIYLA YENİ ANLAŞMALAR

        VakıfBank, COP31 kapsamında farklı uluslararası finans kuruluşlarıyla yaklaşık 1,7 milyar dolar karşılığı finansman büyüklüğüne ulaşan yeni anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor.

        REKLAM

        Bu anlaşmalarla yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerinin, kadın girişimciliğinin ve deprem bölgesinin yeniden imarının desteklenmesi hedefleniyor.

        Söz konusu iş birlikleriyle Bankanın sürdürülebilir finansman alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin düşük karbonlu, kapsayıcı ve dirençli bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması amaçlanıyor. COP31 kapsamında gerçekleştirilecek üst düzey temasların da yeni finansman fırsatları ve uzun vadeli stratejik iş birlikleri için zemin oluşturması bekleniyor.

        YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANI FARKLI SEKTÖRLERLE ELE ALINACAK

        VakıfBank’ın konferans boyunca düzenleyeceği panellerde iklim risklerine dayanıklı iş modelleri, sürdürülebilir tarım, enerji verimliliği, düşük karbonlu taşımacılık ve sanayinin enerji dönüşümü değerlendirilecek. Karbon maliyetlerinin rekabet üzerindeki etkisi, kalkınma finansmanının reel sektöre katkısı ve KOBİ’lerin sürdürülebilir finansmana erişimi de programın öne çıkan konuları arasında olacak.

        REKLAM

        Kadınların ve gençlerin istihdamı, yeşil dönüşümün gerektirdiği yetkinlikler ve kadın girişimciliği ayrı oturumlarda ele alınacak. Yapay zekâ ve dijital dönüşümün iklim alanındaki rolü, su riskleri, denizlerin korunması ve dayanıklı şehirlerin finansmanı da uzmanların ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla tartışılacak.

        GIOVANNI GUIDETTI VE ZEHRA GÜNEŞ İLE "GELECEK İÇİN TAKIM OLMAK"

        VakıfBank, COP31’de sporun birleştirici gücünü de sürdürülebilirlik gündemine taşıyacak. 13 Kasım’da düzenlenecek “Sporun Doğası: Gelecek İçin Takım Olmak” başlıklı oturumda VakıfBank Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve Takım Kaptanı Zehra Güneş yer alacak.

        REKLAM

        FARKINDALIK ETKİNLİKLERİYLE GENİŞ KATILIM

        Panel ve toplantıları farklı deneyimlerle tamamlayacak program kapsamında VakıfBank Kültür Yayınları alanında bir “Tohum Kütüphanesi” oluşturulacak. VakıfBank İyilik Elçileri, çevre temsilcileri ve aileleri ise “Sıfır Atık Sahil Sabahı” etkinliğinde bir araya gelecek. Konferans boyunca düzenlenecek Gün Batımı Sohbetleri’nde günün temaları değerlendirilecek.

        VakıfBank, COP31 programıyla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik iş birliklerini geliştirirken üretimden istihdama, spordan kültüre uzanan farklı alanlarda ortak bir gelecek için diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşındaki çocuğu öldürdüler! İzleri, geri dönüşüm merkezlerinde takip edildi!

        İstanbul Ataşehir'de 16 yaşındaki Afganistan uyruklu Yunus Achakzay'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliler, polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Kağıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağlayan ve dijital cihazlarla nakit dışı ödeme araçları kullanmadıkları belirlenen şüphelilerin...
        #VAKIFBANK
        #cop31
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        Akılalmaz görüntüye ceza yağdı!
        Akılalmaz görüntüye ceza yağdı!
        İklim kriziyle mücadelenin yol haritası belirlenecek
        İklim kriziyle mücadelenin yol haritası belirlenecek
        Fenerbahçe, Belözoğlu ile ilk sınavında
        Fenerbahçe, Belözoğlu ile ilk sınavında
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        Bebek’te çifte cinayet! Köpeğin sessizliği katilleri ortaya çıkardı!
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Meclis bu hafta yoğun... Türk Kızılay Kanun Teklifi ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek
        Meclis bu hafta yoğun... Türk Kızılay Kanun Teklifi ve 2027 yılı bütçe görüşmeleri devam edecek
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den şiddetli yağış ve fırtına uyarısı
        Dünyanın en hızlı otomobili
        Dünyanın en hızlı otomobili
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Trump'tan Demokratlara: Birçok Cumhuriyetçiyi tehdit ettiler
        Trump'tan Demokratlara: Birçok Cumhuriyetçiyi tehdit ettiler
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        Dönüm noktası Türkiye
        Dönüm noktası Türkiye
        Fırtına 6'da 6 peşinde!
        Fırtına 6'da 6 peşinde!
        Hakkında soruşturma başlatıldı
        Hakkında soruşturma başlatıldı
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Belalı cezaevinde
        Belalı cezaevinde
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti