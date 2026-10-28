Vestel Beyaz Eşya'da FAVÖK pozitife döndü

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

Şirketin satış gelirleri, temmuz-eylül döneminde önceki çeyrekteki 13,9 milyar TL'den 15,7 milyar TL'ye çıktı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 1 milyar TL seviyesinden 1,6 milyar TL'ye yükseldi. Böylece 2025'in son çeyreğinden bu yana negatif seyreden FAVÖK, üç çeyrek aradan sonra yeniden pozitife döndü. FAVÖK marjı yüzde 10 oldu.

Üçüncü çeyrekte 2,1 milyar TL brüt kâr elde edilirken, ikinci çeyrekte yüzde 0,4 olan brüt kâr marjı yüzde 13,6'ya yükseldi. Şirket açıklamasında, stratejik dönüşüm programı kapsamında yürütülen operasyonel iyileştirmelerin ilk olumlu etkilerinin sonuçlara yansıdığı vurgulandı. Ürün gamı yönetimi, hammadde marjlarındaki iyileşme, yapısal verimlilik kazanımları ve disiplinli maliyet yönetiminin performansı desteklediği kaydedildi.

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Vestel CEO'su Gökhan Sığın, geçen hafta yaptığı değerlendirmede de şirketin hacim odaklı büyümeden değer yaratmaya dayalı bir iş modeline yöneldiğini belirtmişti. Sığın, bu kapsamda beyaz eşya faaliyetlerine odaklandıklarını, sabit maliyetleri azaltmaya ve üretim verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etmişti. Sığın, Vestel Mobilite'nin megavat ölçeğindeki şarj teknolojilerini ve enerji depolamayı da grubun büyüme alanları arasında saymıştı.

Vestel Beyaz Eşya'nın uzun vadeli borçlarının toplam finansal borçlar içindeki payı, ikinci çeyrekteki yüzde 26 seviyesinden üçüncü çeyrekte yüzde 41'e yükseldi. Şirket, bu gelişmenin borçların vade profilindeki iyileşmeyi yansıttığını belirtti.

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Ödenen faiz tutarı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Şirket, yabancı para cinsinden borçlanmaların payındaki artışın faiz giderlerinin azalmasında etkili olduğunu bildirdi.

Dokuz aylık sonuçlar ise yılın ilk yarısındaki zayıf performansın etkisini taşıyor. Şirketin dokuz aylık satış gelirleri, zorlu piyasa koşulları ve satış hacimlerindeki düşüş nedeniyle geçen yılın aynı döneminin yüzde 45 altında gerçekleşti. Şirket, dokuz aylık kümülatif sonuçların operasyonel yeniden yapılandırmanın olumlu etkilerini henüz içermediğini, üçüncü çeyrek performansının ise ana faaliyetlerde ivmenin güçlenmeye başladığını gösterdiğini vurguladı.