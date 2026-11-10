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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone Türkiye'den 81,4 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye'den 81,4 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılının ilk yarısında servis gelirlerini 84,8 milyar TL'ye yükseltti. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenle bugüne kadar reel değeri 600 milyar TL'yi aşan yatırım yaptık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Vodafone Türkiye'den 81,4 milyar TL servis geliri

        Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılına ait ilk yarıyıl (Nisan-Eylül 2026) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 84,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Diğer yandan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 29,5 milyar TL oldu. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 81,4 milyar TL, FAVÖK ise 35,4 milyar TL olarak kaydedildi.

        TOPLAM MOBİL ABONE SAYISI 25,4 MİLYON

        Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 32,7 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 21,9 milyona yükselirken, toplam bazının yüzde 86,3'ünü faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,3 milyon olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 18,2 MİLYON

        Müşterilerine sunduğu dijital deneyimi sürekli geliştiren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,2 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 289 milyonu aştı. 2026-27 mali yılının ilk yarısında Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı 3.442 petabyte olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye, bu dönemde dijital servislerde de önemli gelişme kaydetti. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 10,7 milyona ulaştı.

        TOBİ 6,2 MİLYON MÜŞTERİYLE ETKİLEŞİME GEÇTİ

        Vodafone’un 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen yapay zekâ tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, ilk yarıyılda aylık ortalama 6,2 milyon müşteriyle etkileşime geçti ve 16 milyon kez konuşma başlattı. Temel müşteri süreç ve talepleri kapsamında TOBi’ye gelen başvuruların yüzde 92’si ilk temas anında çözüme kavuşturuldu.

        TOBi üzerinden sunulan tarife değişikliği, ek paket satın alma, faturasız hatlar için TL yükleme gibi self servis çözümlerin toplam işlem sayısı 1,2 milyona ulaştı. TOBi, artan kullanımı ve kolay çözüm önerileri ile müşterilerin temel konularını hızlıca çözebilirken, müşteri temsilcilerinin de uzmanlık gerektiren diğer taleplere odaklanmasını sağladı.

        VODAFONE’UN TÜRKİYE’DEKİ ALTINCI VERİ MERKEZİ AÇILDI

        Vodafone ve DAMAC Digital işbirliğiyle hayata geçirilen İzmir Veri Merkezi’nin 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ilk fazı hizmete açıldı. Vodafone’un Türkiye’deki altıncı veri merkezi olan tesis, 7 bin 500 metrekarelik alanı, 650’den fazla kabineti, uluslararası standartlardaki kesintisiz çalışan altyapısı ve yapay zekâ iş yüklerine uyumlu ölçeklenebilir mimarisiyle Türkiye’nin artan veri işleme ve bulut bilişim ihtiyacına yanıt verecek. Başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek merkezin kapasitesinin kısa süre içinde 20 MW’a çıkarılması planlanıyor.

        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2026-27 mali yılı ilk yarıyıl sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

        “Vodafone olarak, 20 yıldır Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynuyoruz. Ülkemizin potansiyeline ve geleceğine duyduğumuz güvenle bugüne kadar reel değeri 600 milyar TL’yi aşan yatırım yaptık. Mobil iletişim teknolojilerindeki uzmanlığımızla müşterilerimizin dijital deneyimini sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimiz için daha fazla değer yaratma anlayışıyla çalışmaya devam ettiğimiz mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimiz 84,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 18,2 milyona ulaştı. Dijital teknolojilerin gücüyle kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmaya, fırsatlara erişimi artırmaya ve geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

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        #Vodafone Türkiye
        #KAP
        #bilanço
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