Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulama bugüne kadar 390 bin kez indirildi ve aylık ortalama bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Uygulamayla, mağdura yönelik ilk yardımın daha hızlı ve kolay ulaştırılması ve bu sayede önleyici bir etki yaratılması hedefleniyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri bulunan uygulama, Apple Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

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“Vodafone Vakfı bünyesinde toplumsal gelişim ve sürdürülebilir değişimi destekleyen projeler yürütüyoruz. Özellikle kadınlar ve çocuklara daha iyi bir gelecek sağlamak için sosyal yatırımlar yaparak toplum yararına projeler hayata geçiriyoruz.

Teknolojinin dönüştürücü gücünden yararlanarak daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz. Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun.

Ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin mücadele edilebileceğine inanıyoruz. Bu inançla geliştirdiğimiz Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmelerini sağlıyoruz. Uygulamamızı yaygınlaştırmaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz.”

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ACİL NUMARALAR TEK TUŞLA ARANABİLİYOR

Kırmızı Işık uygulamasına acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi kaydedilebiliyor. Şiddete maruz kalan kadınlar, uygulama üzerinden yakınlarına erişip tehlikede bulunduğunu bildiren ve nerede olduğu bilgisini içeren acil SMS’i tek tuşlagönderebiliyor.

Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. En yakın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor.

UYGULAMAYA ÖZEL GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ

Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceğiyle ilgili bilgilere erişebiliyor. Ek olarak, uygulamanın kendine özgü gizlilik özellikleri (logo değiştirme, uygulamayı el feneri uygulamasına dönüştürme vb.) sayesinde uygulamayı telefonlarında kendilerine şiddet uygulayan kişiden kolaylıkla saklayabiliyorlar.

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Android kullanıcıları acil SMS ve acil arama fonksiyonlarını telefonlarının anasayfalarına pinleyebiliyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında tek tuşla bu fonksiyonlara erişebiliyorlar.

KADINLARIN BİLGİ DÜZEYİ ARTIRILIYOR

Kırmızı Işık uygulamasındakadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve şiddet durumunda neler yapılacağı konusunda farkındalık içerikleri bulunuyor.

Uygulama içindeki toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülleri ve şiddetin türlerini içeren şiddet farkındalık testi ile kadınların bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılması hedefleniyor. Uygulamada yer alan Şiddet Farkındalık Testi ile kullanıcılar testi tamamlayarak şiddet türleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar.

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Bunun yanında, yapay zekâ destekli “Işık” sohbet robotu ile kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele ve alınabilecek aksiyonlar konusunda rehberlik ediliyor. “Işık” ile kadınlar şiddet hakkında merak ettikleri soruların cevaplarına ulaşabiliyor.