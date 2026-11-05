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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Workup Girişimcilik Programı’nın 14. dönemi tamamlandı

        Workup Girişimcilik Programı’nın 14. dönemi tamamlandı

        Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde ve Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde gerçekleştirilen Workup Girişimcilik Programı'nın 14. dönemi tamamlandı. Demo Day etkinliğinde 10 girişim, geliştirdikleri teknolojik çözümleri ve gelecek hedeflerini tanıttı. Workup bünyesindeki programlardan mezun olan girişim sayısı ise 198'e ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        10 yeni girişim teknoloji dünyasına adım attı

        Türkiye İş Bankası’nın ana destekçiliğinde 2017 yılından bu yana devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 14. dönemi, Demo Day etkinliği ile sona erdi.

        Çevrimiçi olarak düzenlenen etkinliğe iş dünyası ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri, girişim sermayesi şirketleri ile hızlandırma ve kuluçka programlarından yöneticiler katıldı. Yapay Zekâ Fabrikası yürütücülüğünde düzenlenen 14. dönemden mezun olan 10 girişim, geliştirdikleri çözümleri, program süresince kaydettikleri ilerlemeyi ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaştı.

        "HEDEFİMİZ, DAHA FAZLA GİRŞİME ULAŞMAK VE YARININ GİRİŞİMLERİNE İMKAN SUNMAK"

        İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, inovasyon ve girişimciliğin birbirini tamamlayan iki alan olduğuna işaret ederek, “Finansal çözümleri kendi içimizde geliştirmekle yetinmiyor, girişimcilik ekosistemiyle birlikte tasarlıyoruz. Küresel pazarlarda büyümek için de iş birliklerine ve ölçeklenebilir iş modellerine odaklanıyoruz” diye konuştu.

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        14. dönem girişimlerini belirlemek için Türkiye genelinde kalkınma ajansları, TEKMER’ler ve teknokentler aracılığıyla kapsamlı bir tarama yaptıklarını ifade eden Gökmenler, şu bilgileri verdi:

        “1.300’ün üzerinde girişimi inceledik, 129 girişimle birebir görüştük. Programa seçilen 10 girişimimiz için yatırım, ticari iş birliği, mentorluk ve iş geliştirme odağında 400’ün üzerinde bağlantı kurduk. Workup’ın 10. yılına yaklaşırken hedefimiz, girişimcilik ekosistemindeki etkimizi daha da büyütmek, daha fazla girişime ulaşmak ve yarının girişimlerinin yetişmesine imkân sunmak.”

        WORKUP'IN KAPSAYICI VE EKOSİSTEM GELİŞTİRİCİ ETKİSİ GÜÇLENDİRİLDİ

        Girişimlerin seçim aşamasında, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden girişimlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla özenli bir tarama süreci yürütüldü. Birebir görüşmelerin yanı sıra mentorluk destekleri, İş Bankası Girişimcilik Şubeleri değer önerisine erişim, potansiyel iş birliği ve yatırım değerlendirmeleri ön görüşme aşamasında başlatıldı. Böylece, Workup’ın temas ettiği girişimci kitlesine değer katan, kapsayıcı ve ekosistem geliştirici etkisi güçlendirildi.

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        WORKUP MEZUN SAYISI 198'E ULAŞTI

        Workup çatısı altında düzenlenen programlara bugüne kadar 19 binden fazla başvuru alınırken, 3 binden fazla girişimle temas kuruldu. Mezun girişimlerin sayısı 198’e ulaştı. İş Bankası ve iştirakleri girişimlerin 90’dan fazlasıyla iş birliği yaparken, 95 girişim, çeşitli yatırımcı ve fonlardan 100 milyon dolara yakın yatırım aldı.

        WORKUP 14. DÖNEM MEZUNLARI

        Chexta: Otellerin rezervasyon, operasyon ve gelir yönetimi süreçlerini tek bir platformda dijitalleştiren bulut tabanlı otel yönetim yazılımı girişimi.

        Filika.co: Türkiye'deki HR ve ERP sistemlerine bordro ve iş gücü regülasyonları odaklı API altyapıları sunan, KOBİ'ler ve mali müşavirler için bordrolama süreçlerini dijitalleştiren RegTech girişimi.

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        Grower: Dijital pazarlama kanallarını tek panelde birleştirerek SEO, sosyal medya ve reklam performansını anlık analiz eden AI destekli dijital pazarlama platformu.

        Homesberg: Kısa dönem konaklama işletmeleri için market ve gerçek zamanlı arama görünürlüğü verilerini tek bir platformda toplayarak yapay zekâ ile gelirleri artırmayı ve fiyat stratejilerini optimize etmeyi sağlayan teknoloji çözümü.

        Out Plane: Yapay zekâ ajanları aracılığıyla yazılımların geliştirme ortamından kullanılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan, ayrı bir DevOps ekibi olmadan kullanılabilen ve kurumların kendi sunucularında da çalışabilen bulut platformu.

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        Richify.ai: Bireylerin varlıklarını anlamalarında, takip etmelerinde ve finansal hedeflerini planlamalarında yardımcı olan yapay zekâ destekli finansal eğitim platformu.

        SHIM: İşletmelerin yapay zekâ modellerini kişisel ve gizli verileri paylaşmadan güvenle kullanabildiği, yapay zekâ harcamalarını şeffaf şekilde takip edebildiği ve farklı yapay zekâ platformlarını tek yerden yönetebildiği kurumsal yapay zekâ altyapı ürünü.

        SolonGate: Şirketlerin yapay zekâ sistemlerinin verilere erişimini, yapabileceği işlemleri ve hassas bilgi kullanımını gerçek zamanlı olarak yönetebildiği yapay zekâ platformu.

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        Uplico: İşe alım ve iş gücü yönetimi süreçlerini uçtan uca otonom şekilde yöneten, şirketlerin daha hızlı, isabetli ve düşük maliyetli insan kaynağı kararları almasına yardımcı olan ve mevcut iç sistemlere kolayca entegre olan agentic yapay zekâ destekli platform.

        Vitsupp by Marin: Eczane ve kliniklere yerleştirilen yapay zekâ tabanlı klinik karar destek sistemiyle kişiye özel takviye rutini oluşturan, eczane ve kliniklere B2B lisans ve sigorta şirketlerine B2B/B2B2C sigorta poliçe optimizasyon hizmetleri sunan platform.

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        #Girişimcilik
        #girişim
        #workup
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