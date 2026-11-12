Yapay zeka reklamcılığın işleyişini değiştiriyor

Yapay zeka, reklamcılıkta fikir ve içerik üretiminin yanı sıra medya planlaması ve kampanya yönetiminde de kullanılmaya başladı.

Ürün araştırma ve marka keşfinde yapay zeka platformlarının payı artarken, şirketler de bu mecralarda öne çıkmanın yollarını arıyor. İnteraktif Reklamcılar Derneği (IAB) Türkiye Başkanı Neslihan Olcay, yapay zekanın geçici bir yenilikten ibaret olmadığını ve reklamcılığın işleyişini yapısal olarak değiştirdiğini belirtti.

IAB Türkiye ile Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü iş birliğinde yürütülen Türkiye’nin Pazarlama Liderleri Eğilimler Araştırması’nın 2026–2027 sonuçlarına göre, pazarlama liderlerinin yüzde 32,9’u yapay zekâ araçlarını iş süreçlerine tamamen entegre ettiğini, yüzde 48,6’sı ise farklı kanallarda denediğini bildirdi. Araçları henüz kullanmayanların oranı yüzde 2,9’da kaldı.

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Katılımcıların yüzde 90’ı, 2027’de yapay zeka temelli kampanya yatırımlarını artırmayı öngördü.

Araştırmada veri analizi, içerik oluşturma ve strateji geliştirmenin öne çıkan kullanım alanları arasında yer aldı. Yapay zekânın yalnızca tamamen bu teknolojiyle hazırlanan reklamlar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Olcay, teknolojinin pazarlama kararlarında ve kampanya yönetiminde de kullanıldığını kaydetti.

YAPAY ZEKA PLATFORMLARI YENİ REKLAM ALANLARI AÇTI

Olcay, tüketicilerin ürün ve hizmetleri araştırmak, seçenekleri karşılaştırmak ve öneri almak için yapay zekâ destekli platformlara yöneldiğini söyledi. Bu platformların yeni keşif ve reklam alanları oluşturduğunu belirten Olcay, arama motorları ve sosyal medyadaki görünürlüğün tek başına yeterli olmayabileceğine dikkat çekti.

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Araştırmada, marka görünürlüğü bağlamında kullanımının 2027’de artması beklenen platformlar arasında Claude yüzde 75 ile ilk sırada yer aldı. ChatGPT yüzde 67, Google Gemini yüzde 51 ile sıralandı.

Yapay zekanın reklamcılıkta kullanımı, reklam metninin ve görsellerinin kişiye göre uyarlanmasını da kapsıyor. BBC’nin 18 Kasım 2025’te güncellediği haberine göre, İngiltere’de faaliyet gösteren reklam şirketi Cheil UK, teknoloji girişimi Spotlight ile kişilerin özelliklerine ve yaşam koşullarına göre farklı reklamlar hazırlayan bir yapay zekâ platformu üzerinde çalıştı. Bu sistem, reklamın tonunu ve kullanılan ifadeleri kişiye göre değiştirebiliyor; müzik ve renkleri de farklılaştırabiliyor.

BBC’nin aktardığı ABD’deki bir araştırmada ise ChatGPT’nin kişilik özelliklerine göre uyarladığı iPhone reklam metinleri, kişiselleştirilmiş reklam metinlerinden daha ikna edici bulundu. Katılımcılar, metinlerin yapay zekâ tarafından yazılmış olmasına da itiraz etmedi. Haberde görüşlerine yer verilen reklam ve marka uzmanları ise kişilik özelliklerine kadar uzanan hedeflemenin kişisel verilerin kullanımı ve mahremiyet konusunda endişe yaratabileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka platformlarında markalara açılan yeni alanlardan biri de kullanıcıların ürünler hakkında soru sorabildiği sohbet ajanları. Reklamcılık alanında yayın yapan Digiday’ın 10 Kasım tarihli haberine göre, ABD merkezli yapay zekâ şirketi OpenAI, şirketlerin ChatGPT’de profil oluşturup doğrulamasına, ürün ve şirket bilgilerini eklemesine imkân tanıyan Business Hub’ı ABD’de kullanıma açtı. Bu alan, şirketlerin ChatGPT’de kendilerini ve ürünlerini tanıtabildiği bir işletme profili gibi çalışıyor.

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Şimdilik ABD’deki e-ticaret ve çevrimiçi hizmet şirketleri, kullanıcı ürün hakkında daha fazla bilgi istediğinde markayı temsil ederek yanıt veren sohbet ajanları da oluşturabiliyor. Bu ajanların markaya ait olduğu kullanıcıya açıkça belirtiliyor. Örneğin kullanıcı ürünün özelliklerini, rengini ya da fiyatını sorabiliyor, sohbet ajanı bu soruları yanıtlıyor ve satın alma aşamasında kullanıcıyı markanın internet sitesine yönlendirebiliyor.

Digiday’ın haberinde bu ajanların şimdilik ücretsiz bir görünürlük seçeneği olduğu, sponsorlu ajanların ise ücretli reklam biçiminde test edildiği aktarıldı. OpenAI’nin sunduğu analiz paneli, markaların kaç kez anıldığını, görüntülendiğini ve internet sitelerine kaç tıklama aldığını gösteriyor. Ancak tıklama sayısı, kullanıcının siteyi tamamıyla ziyaret ettiğini ya da alışveriş yaptığını tek başına ortaya koymuyor.

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Olcay, markaların yapay zeka sistemleri tarafından doğru anlaşılması, güvenilir bulunması ve öneriler arasında yer almasının önem kazandığını söyledi. Bunun için ürün bilgilerinin dijital kaynaklarda tutarlı olmasını ve markaların bu platformlardaki görünürlüğünü izlemesini önerdi.

Yapay zekâ aramalarında görünürlük, 2027’de pazarlama yatırımlarının artırılmasının beklendiği alanlar arasında yüzde 74 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sosyal medya reklamları yüzde 58, video reklamları yüzde 51 ve influencer/creator pazarlaması yüzde 47 ile izledi.

Yapay zekâ ajanları reklam süreçlerinin planlama ve satın alma aşamalarında da kullanılmaya başladı. Araştırmada, önümüzdeki 12 ayın pazarlama stratejisi öncelikleri arasında ajan tabanlı yapay zekâyı gösterenlerin oranı yüzde 44 oldu. Yapay zeka aramalarında görünürlük ve pazarlama karmasına yeni mecralar ekleme yüzde 25’er, ajan tabanlı ticaret ise yüzde 21 oranında işaretlendi.

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Bu sistemler araştırma ve medya planlamasına katkı sunabiliyor, reklam satın alma ve kampanya optimizasyonunun bazı adımlarını da üstlenebiliyor. IAB Europe’un 2026 araştırmasında katılımcıların yüzde 58’i, yapay zeka ajanlarıyla reklam satın almanın bir yıl içinde uygulamaya geçmesini veya ölçeklenmesini bekliyor.

ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞERKEN BÜTÇENİN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Araştırmada 2027 pazarlama bütçesinde öncelik verilmesi beklenen alanlarda müşteri kazanımı ile veri analitiği ve yapay zeka yüzde 19’ar oranla öne çıktı. Dijital dönüşüm yüzde 13, içerik üretimi ve yönetimi yüzde 11 oranında işaretlendi.

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TL bazında pazarlama bütçelerindeki değişime ilişkin soruda katılımcıların yüzde 52’si 2027’de enflasyon oranında artış beklediğini bildirdi. Bütçesinin enflasyonun üzerinde artacağını öngörenlerin oranı yüzde 10’da kalırken, yüzde 20 bütçenin aynı kalacağını, yüzde 18 ise azalacağını belirtti.

Olcay, yapay zekanın bazı içeriklerin daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle hazırlanmasını sağladığını söyledi. Bu sayede markaların aynı bütçeyle daha fazla yaratıcı yaklaşımı deneyebildiğini ve içerikleri farklı kitlelere uyarlayabildiğini belirtti.

Üretim maliyetlerindeki düşüşün toplam reklam yatırımını mutlaka azaltmayacağını kaydeden Olcay, bütçelerin veri analizi, teknoloji, strateji, ölçümleme ve optimizasyon gibi alanlara yöneltilebileceğini ifade etti. Lisans, altyapı, entegrasyon ve eğitim giderlerinin de maliyet hesabına katılması gerektiğini belirtti.

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AJANSLARIN ROLÜ İÇERİK ÜRETMENİN ÖTESİNE GEÇTİ

Markaların bazı rutin içerikleri kendi ekipleriyle üretebilmesinin ajanslara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmadığını söyleyen Olcay, ajansların marka hedeflerini ve tüketiciyi anlamak, yaratıcı fikir geliştirmek ve bütünlüklü kampanyalar tasarlamak gibi görevlerinin sürdüğünü belirtti.

Benzer araçların, komutların ve hazır şablonların içerikleri birbirine benzetebileceğine dikkat çeken Olcay, yapay zekânın içerik üretimini yaygınlaştırdığını ancak özgünlüğü kendiliğinden sağlamadığını söyledi. Ajansların değerinin ürettikleri içerik miktarından çok, markalara kattıkları strateji ve farklılaşmayla ölçüleceğini ifade etti.

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MESLEKLERDEN ÇOK GÖREVLER DEĞİŞTİ

Olcay, yapay zekanın metin alternatifleri hazırlama, görselleri farklı mecralara uyarlama ve tekrarlayan işleri tamamlama süreçlerini hızlandırdığını anlattı. Bu dönüşümün mesleklerin tümüyle ortadan kalkmasından çok, meslekleri oluşturan görevlerin değişmesi anlamına geldiğini belirtti.

Başlangıç seviyesindeki bazı işlerin azalmasının gençlerin sektörde deneyim kazanma yollarını etkileyebileceğini de söyledi.

Araştırmanın karşılaştırmalı grafiğinde, yapay zekanın insan işlevlerini değiştirmesinden endişe duyanların oranı 2026’daki yüzde 12’den 2027’de yüzde 23’e yükseldi. Endişe duymayanların oranı aynı dönemde yüzde 66’dan yüzde 41’e gerilerken, 2027’de katılımcıların yüzde 36’sı bu konuda kararsız kaldı. Olcay, çalışanların araçları kullanmanın yanı sıra ürettikleri sonuçları sorgulama ve doğrulama becerilerini de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

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GÜVEN VE ŞEFFAFLIK ÖNE ÇIKTI

Araştırmaya katılanların yüzde 20,1’i, yapay zeka çıktılarının güvenilirliği ve doğrulanabilirliğini kullanımın önündeki temel engellerden biri olarak gösterdi. Olcay, şeffaflık ve insan denetiminin yanı sıra veri güvenliği ve fikri mülkiyet konularına da dikkat çekti.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren değişiklikle, reklamlarda yapay zekâ kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir biçimde belirtilmesi zorunlu hale geldi.

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Olcay, yapay zekayla hazırlanan içeriklerde yanlış bilgi, ayrımcı ifade veya marka itibarını zedeleyebilecek bir unsur bulunması halinde sorumluluğun teknolojiye bırakılamayacağını söyledi. İçeriği yayımlayan ve kampanyayı yürüten kurumların sorumluluğunun devam ettiğini belirtti.