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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni DS N°7 Türkiye'ye geliyor

        Yeni DS N°7 Türkiye'ye geliyor

        DS Automobiles, yeni temsilcisi N°7'yi Ekim ayında Türkiye'ye getireceğini açıkladı. İlk etapta 145 beygir gücündeki yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle yollara çıkacak otomobilde iki farklı donanım paketi yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Yeni DS N°7 Türkiye'ye geliyor

        DS Automobiles, premium SUV segmentindeki yeni temsilcisi N°7’yi Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

        Ekim ayında satışa sunulacak SUV model, markanın yeni isimlendirme stratejisini taşıyan modeller arasında yer alıyor.

        4.66 metrelik uzunluğa, 1.90 metre genişliğe ve 1.63 metre yüksekliğe sahip N°7’nin iç mekânında ise Fransız zanaatkârlığını yansıtan kaliteli malzemeler, doğal ahşap kaplamalar ve yeniden tasarlanan ambiyans aydınlatması öne çıkıyor.

        'X' formundaki yeni direksiyon simidi de, sürücüye temel fonksiyonlara daha kolay erişim sağlıyor.

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        Arka bölümde genişletilen yaşam alanı, panoramik cam tavan ve artırılan baş mesafesiyle konfor seviyesi yükseltilirken, bagaj hacmi de 560 litreye kadar ulaşıyor.

        Türkiye’de ekim ayından itibaren satışa çıkacak DS N°7, ilk etapta 145 beygir gücündeki yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

        Türkiye'de satışa sunulacak PALLAS ve ÉTOILE donanım seviyeleri de zengin standart ekipmanlarıyla öne çıkıyor.

        "BEKLENTİLERE GÜÇLÜ BİR YANIT VERECEK"

        Yeni model hakkında konuşan DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi, "DS N°7 ile yalnızca yeni bir SUV modelini değil, DS Automobiles’in geleceğe bakışını da Türkiye yollarına çıkarıyoruz. Markamızın yeni nesil tasarım ve teknoloji anlayışını yansıtan DS N°7’nin, zengin standart donanımı, yüksek verimliliği ve birinci sınıf konfor özellikleriyle premium SUV kullanıcılarının beklentilerine güçlü bir yanıt vereceğine inanıyoruz. Ekim ayında müşterilerimizi yeni nesil bir DS Automobiles deneyimiyle buluşturacağız. Lansmanla birlikte de ön talepleri toplamaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.

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