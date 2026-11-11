Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı

Ziraat Bankası 2026 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL’ye ulaştırırken, yılın ilk dokuz ayında 124,5 milyar TL net kâr elde etti.

Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5,5 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise 2,2 trilyon TL’ye yükseltti; böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon TL oldu. Nakdi kredilerin %84 oranındaki kısmı reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı %65 olarak gerçekleşti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

“Yılın üçüncü çeyreği, küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve enerji kaynaklı risklerin canlılığını koruduğu bir dönem oldu. Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşeme başladı. Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık.

Tabana yaygın mevduat yapımız ve yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklar, bilançomuzu dengeli yapıda büyütmemize imkân verdi. Uluslararası ağımızla, Türk iş dünyasının bulunduğu her coğrafyada yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bu dönemde yayımladığımız İklim Geçiş Yol Haritamızla da müşterilerimizin yeşil dönüşümüne vereceğimiz desteği somut hedeflere bağladık. Ana sponsoru olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31’de düzenlediğimiz paneller, kültür ve medeniyet ortaklığı, standımızdaki etkinlikler ve imzaladığımız yeni finansman sözleşmeleri ile sürdürülebilir yarınlar için güçlü adımlar attık.

REKLAM

Kuruluşumuzun 163. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde, Türk bankacılığında 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, köklü geçmişimizden gelen birikimin eseridir. Orta ve uzun vadede dezenflasyon sürecinin ilerlemesiyle beklenen finansal normalleşme, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin bankacılığı yeniden şekillendirmesi ve yeşil dönüşümün oluşturduğu finansman ihtiyacı sektörün gündemini belirleyecek. Stratejimizin odağında, ölçeğimizi verimlilikle, deneyimimizi teknolojiyle buluşturmak var. ‘Bir Bankadan Daha Fazlası’ olma anlayışımızla yaygın hizmet ağımızı ve dijital ekosistemimizi bir araya getirerek tarımdan sanayiye reel ekonominin tüm kesimlerine kredi, ödeme ve yatırım hizmetlerini bütünleşik biçimde sunacak; Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”