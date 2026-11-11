Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.754,18 %0,79
        DOLAR 50,2316 %-0,02
        EURO 56,0175 %-0,13
        GRAM ALTIN 6.551,91 %0,63
        BITCOIN 73.708,00 %-0,11
        FAİZ 39,32 %-0,13
        GÜMÜŞ GRAM 85,54 %2,77
        GBP/TRY 66,9520 %-0,14
        EUR/USD 1,1144 %-0,18
        BRENT PETROL 90,58 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 10.710,24 %0,61
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı

        Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı

        Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk dokuz ayında 124,5 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın aktif büyüklüğü 10,1 trilyon TL'ye ulaşırken, ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon TL oldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Türk bankacılığında 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ziraat'in aktif büyüklüğü 10 trilyon lirayı aştı

        Ziraat Bankası 2026 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre Banka, aktif büyüklüğünü 10,1 trilyon TL’ye ulaştırırken, yılın ilk dokuz ayında 124,5 milyar TL net kâr elde etti.

        Ziraat Bankası, aynı dönemde aktiflerinin ağırlıklı kısmını oluşturan nakdi kredilerini 5,5 trilyon TL’ye, gayrinakdi kredilerini ise 2,2 trilyon TL’ye yükseltti; böylece ekonomiye sağladığı toplam finansman 7,7 trilyon TL oldu. Nakdi kredilerin %84 oranındaki kısmı reel sektörün finansmanına yönlendirilirken, TL kredilerin nakdi krediler içindeki payı %65 olarak gerçekleşti.

        Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        “Yılın üçüncü çeyreği, küresel finansal koşulların sıkılaştığı ve enerji kaynaklı risklerin canlılığını koruduğu bir dönem oldu. Yurt içinde uygulanan ekonomik program çerçevesinde, ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşeme başladı. Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık.

        Tabana yaygın mevduat yapımız ve yurt dışından temin ettiğimiz kaynaklar, bilançomuzu dengeli yapıda büyütmemize imkân verdi. Uluslararası ağımızla, Türk iş dünyasının bulunduğu her coğrafyada yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bu dönemde yayımladığımız İklim Geçiş Yol Haritamızla da müşterilerimizin yeşil dönüşümüne vereceğimiz desteği somut hedeflere bağladık. Ana sponsoru olduğumuz Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31’de düzenlediğimiz paneller, kültür ve medeniyet ortaklığı, standımızdaki etkinlikler ve imzaladığımız yeni finansman sözleşmeleri ile sürdürülebilir yarınlar için güçlü adımlar attık.

        REKLAM

        Kuruluşumuzun 163. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde, Türk bankacılığında 10 trilyon TL aktif büyüklüğü aşan ilk banka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, köklü geçmişimizden gelen birikimin eseridir. Orta ve uzun vadede dezenflasyon sürecinin ilerlemesiyle beklenen finansal normalleşme, yapay zekâ ve yeni teknolojilerin bankacılığı yeniden şekillendirmesi ve yeşil dönüşümün oluşturduğu finansman ihtiyacı sektörün gündemini belirleyecek. Stratejimizin odağında, ölçeğimizi verimlilikle, deneyimimizi teknolojiyle buluşturmak var. ‘Bir Bankadan Daha Fazlası’ olma anlayışımızla yaygın hizmet ağımızı ve dijital ekosistemimizi bir araya getirerek tarımdan sanayiye reel ekonominin tüm kesimlerine kredi, ödeme ve yatırım hizmetlerini bütünleşik biçimde sunacak; Türkiye ekonomisinin dengeli büyümesine katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güllü'nün kızı Tuğyan'ın avukatından karara itiraz

        Şarkıçı Güllü olarak tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulundu. Avukat Merve Uçanok, müvekkilinin tahliyesini ve beraatini tale...
        #ziraat bankası
        #KAP
        #bilanço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        İsrail'de İran'a saldırı konusunda görüş ayrılığı
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Mantar aldatmacası! "Bilimsel geçerliliği yok, asla güvenmeyin"
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi