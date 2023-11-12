Ekos Teknoloji halka arz oluyor! Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?
Ekos Teknoloji halka arz tarihi araştırılıyor. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu kapsamda gözler "Ekos halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın bu hafta yayımladığı bültene göre Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Ekos Teknoloji halka arz büyüklüğü yaklaşık 766.2 milyon TL ve halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olarak belirlendi. Peki, Ekos halka arz hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak. Halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.
EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.