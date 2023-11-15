Ekos Teknoloji talep toplama tarihleri! Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan bültenle, Ekos Teknoloji halka arzı talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve katılım endeksine uygun olup olmadığı belli oldu. Ekos Teknoloji halka arzına katılım göstermeyi düşünen yatırımcılar, "Ekos Teknoloji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ekos Teknoloji halka arzını onayladı. Halka açıklık oranı yüzde 21,43 olarak açıklanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 60 milyon adet lot dağıtımı yapacak. 'EKOS' hisse sembolü ile Borsa İstanbul'da işlem görecek Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak açıklandı. Peki, "Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalar var, Ekos Teknoloji katılım endeksine uygun mu?" İşte Ekos Teknoloji halka arz tarihleri...
EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
kos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak.
EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI
Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve tamamı eşit dağıtılacak.
EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).
EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.
EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.