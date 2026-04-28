EKPSS KURA BAŞVURU TARİHİ 2026: EKPSS kura başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme süreçleri kapsamında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura başvuru tarihleri 2026 yılı için binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Sınava girmeden kura yöntemiyle kamu kurumlarına yerleşme imkânı sunulan bu sistemde, özellikle ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu adaylar başvuru sürecini yakından takip ediyor. Peki EKPSS kura tercihleri ne zaman yapılacak ve başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde, 2026 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında sınava giremeyecek eğitim seviyesindeki engelli adaylar için kura sistemi uygulanacak. Belirlenen takvim doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kamu kurumlarına yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlayacak. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve internet üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili tüm detaylar haberimizde
EKPSS KURA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura yerleştirme başvuruları için süreç netleşti. Kura usulüyle atama yapılacak yerleştirmelerde başvurular 28 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. İlkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunu adayların katılabildiği bu süreçte, başvuruların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak tamamlanması gerekiyor.
EKPSS KURA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru işlemlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi platformu olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecekler. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapan kullanıcılar, “Başvurular” menüsü altından “2026-EKPSS Kura” seçeneğini seçerek işlemlerini tamamlayacak.
EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir ("Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınmış "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi "Hafif düzeyde (ÖGV)" ve üzeri olanlar dahil).
Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramazlar.
Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığının görüşleri doğrultusunda;
Okulu; ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME)/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU (III. KADEME) veya ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi; ORTA AĞIR OTİSTİK ENGELLİLER, ORTA AĞIR ZİHİNSEL ENGELLİLER, 3 BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (Orta-Ağır Zihinsel),
BİRDEN FAZLA ENGELLİLER (OrtaAğır Otizm) olanlar) ile mezunları 2026-Kura'ya başvuracaklardır. Özel eğitim iş uygulama merkezi/okulu, ortaokul düzeyinde değerlendirilir.
Okulu; ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU/ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU, ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ, ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULU olanlar ile bu okulların programının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler (alan bilgisi yukarıda belirtilen alanlar dışında olanlar) ile mezunları 2026-EKPSS'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracaklardır.