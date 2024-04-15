EKPSS sınav giriş belgesi açıklandı: 2024 EKPSS sınavı ne zaman?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Sınava katılım gösterecek adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sınav giriş belgesine erişim sağlayabilecek. İşte 2024 EKPSS tarihi...
EKPSS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava kısa bir süre kala, EKPSS sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. İki yılda bir uygulanan EKPSS sınavında adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde toplamda 60 soru sorulmaktadır. Peki, "2024 EKPSS sınavı ne zaman?" İşte EKPSS'nin gerçekleşeceği tarih...
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.