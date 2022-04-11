EKPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

EKPSS sınava giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Buna göre; EKPSS sınav yerlerinin 14 Nisan tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor.