ÖSYM'nin yürüttüğü Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak tarihinde tamamlandı. Adaylar EKPSS tercih sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçları için resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bu kapsamda “2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...