EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2026 EKPSS tercih sonucu sorgulama ekranı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sürecinin 8-19 Ocak tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyen binlerce aday, ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu bekliyor. Peki, 2026 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nereden sorgulanır? İşte tüm detaylar...
ÖSYM'nin yürüttüğü Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak tarihinde tamamlandı. Adaylar EKPSS tercih sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçları için resmi duyurular yakından takip ediliyor. Bu kapsamda “2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
2026 EKPSS TERCİH SÜRECİ TAMAMLANDI
8 Ocak tarihinde başlayan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 19 Ocak'ta sona erdi.
19 Ocak tarihine kadar tercihlerini tamamlayan adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-19 Ocak tarihleri arasında tamamlanan EKPSS tercihlerinin sonuçları henüz açıklanmadı.
Geçtiğimiz sene EKPSS tercihleri 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat tarihinde açıklanmıştı. Bu doğrultuda 2026 EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayında açıklanması bekleniyor.
EKPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar EKPSS tercih sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.
KURA İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
İlkokul/Ortaokul/İlköğretim düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar arasından, kura çekimiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Bu süreçte tercih edilen kadroların öğrenim düzeyi, cinsiyet gibi şartlarının uyumluluğu kontrol edilecek ve herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse ilgili tercih geçersiz sayılacak.