EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Engelli kamu memuru alımı için gözler EKPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Peki, 2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
EKPSS tercih sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tercih başvurularının değerlendirilmesiyle EKPSS tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranından erişime açılacak. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM sonuç ekranından erişim sağlanacak.
2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat'ta ilan edilmişti.