Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Engelli kamu memuru alımı için gözler EKPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Peki, 2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EKPSS tercih sonuçları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Tercih başvurularının değerlendirilmesiyle EKPSS tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranından erişime açılacak. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

        Adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmî sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlara, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM sonuç ekranından erişim sağlanacak.

        2026 EKPSS yerleştirme sonuçlarının şubat ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

        3

        Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta tamamlanmış, sonuçlar ise 12 Şubat'ta ilan edilmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?