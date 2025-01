10. THE WİRE (2002)

Dizi Amerika'nın Maryland eyaletinde, Baltimore şehrinde geçer. The Wire dizisi ile Baltimore'un arka sokaklarında geçen amansız uyuşturucu ve polis savaşına şahit oluyoruz. Dizide her sezon Baltimore'un ayrı bir yüzünü görüyoruz. Polis, siyaset, mafya üçgeninde geçen The Wire, senaryo ekibinde ki emekli polislerden ötürü uyuşturucu ticareti ile ilgili gerçek ve epey enteresan bilgiler içeriyor. The Wire dizisi, gerçekçiliği ve derin anlatımı nedeniyle TIME, The Guardian, Entertainment Weekly gibi dergiler tarafından değişik zamanlarda "En İyi Dizi" olarak seçilmiştir.

- IMDB Puanı: 9.3/10

- Sezon Sayısı: 5

