Ekranlara 'Rüya Gibi' bir çift geliyor

SHOW TV’nin, yapımını TMC Film’in yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar‘ın paylaştığı yeni dizisi 'Rüya Gibi', izleyicilerle, 2 Aralık Salı günü buluşacak.

Dizinin yayınlanan yeni afişinde Aydan ile Emir karakterlerine hayat veren Seda Bakan ve Uğur Güneş uyumları ve güçlü enerjileriyle dikkat çekti.

'Rüya Gibi' ile ekranlara dönmeye hazırlanan dizide güzel oyuncu Seda Bakan; kocası tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra kuaförlük mesleğine sarılarak yeniden ayağa kalkmaya çalışan Aydan karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu Uğur Güneş’in karanlık bir iş adamı olan Emir'i canlandırdığı dizide izleyenleri şaşırtacak, ters köşe bir hikâye bekliyor.

Aydan’ın geçimini sağlamak için kuaförlük yapmaya gittiği yatta, yeraltı dünyasının kilit ismi Emir ile tanışmasıyla başlayan hikâye, çarpıcı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun heyecanla beklenen yapımları arasında yer alıyor.