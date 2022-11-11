"BÖYLE BİR YARGILAMA OLMAZ"

Duruşmaya katılmayacağı duyurulan İmamoğlu, bu sabah FOX TV'de İlker Karagöz'ün 'Çalar saat' programına katıldı. Çok dolu olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Hukukçularımızla oturduk genel kapsamda konuştuk ama şu ceza bu ceza ilgilenmiyorum. Korku hissetmiyorum. Ama şu mahkemeden utanç duyuyorum. Böyle bir yargılama olamaz. Acı bir durum. 16 milyon insanı cezalandırmak için yaptığınız hamlenin farkında değilsiniz" dedi.

"BAHSİ GEÇEN KELİMEYİ YSK ÜYELERİNE DEMEDİM"

İBB Başkanı İmamoğlu şöyle konuştu: "31 Mart seçimleri niye iptal edildi? Bangır bangır çıkıp "Çaldılar" demediler mi? Seçimler iptal edildi, İstanbul'un 3 ayı çalındı. 31 Mart seçimlerinin anasının ak sütü gibi helal bir seçim olduğu ortaya çıktı. YSK üyelerine bu noktada seslenmem normal. Bu davada bahsi geçen o sözü, ben YSK üyelerine söylemedim. Ben bana ahmak diyen insana sözünü iade ettim. Ben yüce Türk yargısına güvenmek istiyorum. Çok doluyum."