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        Haberler Gündem Politika Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddiasına soruşturma | Son dakika haberleri

        Ekrem İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı iddiasına soruşturma

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 23:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Görüşmesi yasaklandı" iddiasına soruşturma

        Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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