Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 19 Mart 2025 tarihinde aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu yüzlerce şüpheli gözaltına alınmıştı. 23 Mart’ta ise tutuklanmışlardı. 8 aylık soruşturma sürecinde 9 operasyon gerçekleştirildi ve birçok kişi tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun 233’üncü gününde 11 Kasım’da, savcılık soruşturmasını tamamlayarak 105’i tutuklu, 7’si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 999 sayfalık iddianamede hazırladı.

İddianame, İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Mahkeme, duruşmanın 9 Mart 2026 tarihinde Silivri’de görülmesine karar verdi. Mahkeme’nin tensip zaptında ayrıca tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.