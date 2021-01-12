Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Uğurata ile yolların ayrılmasının ardından sarı-kırmızılılar bu görev için Ekrem Memnun ile görüşmelere başladığını duyurdu.

EKREM MEMNUN KİMDİR?

Ekrem Memnun, 16 Temmuz 1969'da doğdu. Antrenörlük kariyerine 1988 yılında Galatasaray altyapısında başlayan Ekrem Memnun bayan takımı yardımcı antrenörlüğü ve alt yapı sorumluluğu görevini de yürüttükten sonra 1992'de Yıldırımspor'a geçti.

Burada üç yıl kalan Ekrem Memnun 1995'te Galatasaray'na yardımcı antrenör olarak yeniden dönüp 1996-2002 yılları arasında Galatasaray (kadın basketbol takımı)'nın baş antrenörü oldu ve 1998-1999 sezonunda ülke tarihinin kadın basketbolundaki en büyük başarısı olan Euroleague Women üçüncülüğünü elde etti.

Bu süre zarfında üç Kadınlar Basketbol Süper Ligi (1996-1997, 1997-1998, 1999-2000) üç Cumhurbaşkanlığı Kupası (1996, 1997, 1998) ve iki de Türkiye Kupası (1997, 1998) kazanan takımın başındaydı.

2002'de Erman Kunter yönetimindeki Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak çalışmayı sürdüren Memnun, 2003'te Kosova takımı Sigal Prishtina baş antrenörü olup iki sezonda burada normal sezon liderliği ve bir Kosova Kupası, bir Kosova Millî Kupası, bir de Kosova Süper Kupa başarıları gördü.

2005'te yeniden Türkiye'ye dönen Ekrem Memnun, Oktay Mahmuti yönetimindeki Anadolu Efes'in yardımcı antrenörlüğüne getirildi ve bu görevinde üç sezon boyunca devam etti. 2008'de Darüşşafaka'nın baş antrenörlüğüne geçip burada iki sezon kalan tecrübeli antrenör daha sonra Anadolu Efes'te yardımcı antrenör pozisyonunda görev aldı.

Ekrem Memnun son olarak 13.06.2012 tarihinden itibaren Galatasaray (kadın basketbol takımı)'nı çalıştırmaktadır. Galatasaray Odeobank'la 5 Mayıs 2014 tarihinde play-off serisinin 5. maçında Fenerbahçe'yi 73-54 yenerek 14 yıl sonra Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluğunu yaşamıştır.