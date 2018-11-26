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Ekrem Yüce kimdir? AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mi olacak?

Ekrem Yüce, AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi en yüksek sesle anılan siyasetçi oldu. Ekrem Yüce, en son ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atandı. İşte AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Ekrem Yüce'nin hayatına dair detaylar

26.11.2018 - 22:23 | Güncelleme:

Ekrem Yüce kimdir? AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce mi olacak? soruları yerel seçimlere kısa bir zaman kala merak ediliyor. Kulislerde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşulan Ekrem Yüce'nin hayatına dair detaylar haberimizde.

EKREM YÜCE KİMDİR?

Sakarya, Geyve İlçesi’nin Çengel Köyü’nde 1954 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pamukova’da bitirdi. Lise öğrenimlerini ise Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Okulunu bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamladı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

EKREM YÜZE'NİN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

Kırklareli, Erzurum ve Adana gibi illerimizde Diyanet Teşkilatı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarda devlet memurluğu (1975 – 1978)

Askerlik Hizmeti (Yedek Subay) (1985-1986)

Adapazarı Merkez Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı

Çaykur Araştırma Enstitüsü Teknoloji Kısım Müdürlüğünde Mühendis ve Çiftlik Çay Fabrikasında Kısım Müdürlüğü (1997 – 1998)

Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çay Eksperliği Bölümünde Okutmanlık

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