Yönetmen koltuğunda Yılmaz Erdoğan’ın oturduğu filmde, eski belediye başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ile kızları Muazzez, Safiye ve Türkan’ın 1970’lerde Hakkari’de başlayıp 90’ların Antalya’sına uzanan hikayesi anlatılıyor. İşte Ekşi Elmalar filmi hakkında merak edilenler...

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ekşi Elma filmi çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay