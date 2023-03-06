EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?



Ekşi Sözlük'ün ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yok ancak sözlük yönetimi, resmi Twitter sayfalarından konuya dair 2 Mart'ta yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurmuştu.



Söz konusu açıklamanın ertesi günü ise; erişimin kaldırılmasına ilişkin karara BTK'nın itiraz ettiği duyuruldu.



12 gündür erişime kapalı durumda bulunan sitenin, ne zaman açılacağını henüz belirsizliğini koruyor.