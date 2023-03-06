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Ekşi Sözlük ne zaman açılacak? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

Sosyal medyanın sevilen web sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, 12 gündür erişime kapalı durumda bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen sitelerinden biri olan 500 binden fazla kullanıcısı bulunan Ekşi Sözlük'ün son durumuna dair bilgileri bir araya getirdik!

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  • Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

    21 Şubat 2023 günü itibariyle erişime kapatılan Ekşi Sözlük'ün ne zaman açılacağına ilişikin araştırmalar devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla kapatılan Ekşi Sözlük'ün son durumuna dair ayrıntıları derledik!
  • Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

    EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN AÇILACAK?

    Ekşi Sözlük'ün ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir açıklama yok ancak sözlük yönetimi, resmi Twitter sayfalarından konuya dair 2 Mart'ta yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

    Söz konusu açıklamanın ertesi günü ise; erişimin kaldırılmasına ilişkin karara BTK'nın itiraz ettiği duyuruldu.

    12 gündür erişime kapalı durumda bulunan sitenin, ne zaman açılacağını henüz belirsizliğini koruyor.
  • Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

    EKŞİ SÖZLÜK'TEN KONUYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

    Erişim sorunlarının ardından Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.." denildi.
  • Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

    İŞTE EKŞİ SÖZLÜK'E ERİŞİM ENGELİ NEDENİ!

    BTK site bilgileri sorgu sayfasında "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." açıklaması yer alıyor. 
  • Ekşi Sözlük ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı? Ekşi Sözlük neden kapalı ve açılma tarihi açıklandı mı?

    Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer alacak...

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