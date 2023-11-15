'Eksik' Baba Sahne'de

İlişkilerinin düğümleri içinde hem yaralayan hem yaralanan bir baba, bir oğul ve bir sevgili… Her birinin kalp kırıklıklarını ve sırlarını, zorlu yüzleşmeler ve hem samimi hem de gülümseten diyaloglarla sahneye taşıyan 'Eksik' oyunu, 18 Kasım Cumartesi akşamı 20.30’da Baba Sahne’de! Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği oyunda sahneyi Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca paylaşıyor.

Yapımcılığını Begüm Ertuğrul’un oyunun dekor tasarımı Berçin Mayruk’un, ışık tasarımı Alev Topal’ın, müzikleri ise Tayfun Karatekin’in imzasını taşıyor. Tek perdelik 'Eksik', Kadar’ın ilk tiyatro oyunu olarak Arkas Holding, Jungle Kreatif, Mey|Diageo, Ares Media, Altınyıldız Classics ve BMS Mobilya’nın kurumsal destekleriyle sahneye konuyor.

OYUNUN KONUSU

Datça’da hiçliğin ortasında bir çiftlik evi… Vazgeçmiş bir baba, çabalayan bir oğul ve yorgun bir sevgili... Yılın en sıcak günü…

Metin, annesinin bir trafik kazası sonucu komada olduğunu haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelir. Kartal sıcaklardan, Derya telefonun çekmemesinden yakınır. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. Geçmişten gelen sırlar, aile içi hesaplaşmalar, gidenler, kalanlar ve zaten hep eksik olanlar… Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabası… Hepimizinki gibi…

“Eksik”in biletleri tiyatrolar.com.tr’den, babasahne.com’dan ve Baba Sahne gişesinden temin edilebilir.