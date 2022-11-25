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Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

Magnezyum (Mg), insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. Vücudun işleyişi için çok önemli olan magnezyum bazı durumlarda eksiklik gösterebilir. Bu durumda vücutta çeşitli rahatsızlıklar hatta organlarda hasar meydana gelebilir. İnsanda bulunan mineraller arasında, miktar açısından dördüncü sırada gelen bu mineral besinlerden alındığı gibi gerekli durumlarda takviyeler vasıtasıyla da edinilebilir.

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  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    Magnezyum vücutta 300'den fazla enzim reaksiyonunda görev alır. Hayati önem taşıyan magnezyum insan vücudunda en bol bulunan dördüncü mineral olma özelliğine sahip olmasına karşın eksikliğine de toplumda sıklıkla rastlanmaktadır. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gerekir. Magnezyum azalması ise oldukça önemli bir konudur ve bu durumda zamanında takviye yapılması gerekir. Beyin gelişimi ve kemik sağlığının temelini oluşturan magnezyum vücutta fazla arttığında da özellikle böbrekler zarar görebilir. Sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak ve vücudun genel çalışma sistemini bozmamak için magnezyumun düzenli olarak vücutta bulunmasını sağlamak oldukça önemlidir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUM NEDEN ÖNEMLİDİR?

    Magnezyum, vücutta 300'den fazla görevde (enerji üretimi, protein, DNA yapımı, kan şekeri ve kan basıncı kontrolü, kas-kemik sistemi vd.) rol alan, vücudunuzda en bol bulunan dördüncü önemli bir mineraldir.

    Vücut bu mineral olamadan düzgün çalışamaz diyebiliriz çünkü enerji üretmekten önemli proteinlerin oluşmasına kadar yüzlerce metabolik süreç ve vücut fonksiyonunda rol alır. Yetersiz alımı sağlık açısından ciddi riskler taşır. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, alzheimer hastalığı ve uyku problemlerine neden olabilir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    HANGİ BESİNLERLE MAGNEZYUM ALABİLİRİZ?

    Türk toplumunun günlük beslenmesinde magnezyum alımı düşük ve takviye kullanımına yönelimi fazladır. Burada önemli olan magnezyumdan zengin gıdalara beslenmede yeterince yer verilmesidir. Yeterli magnezyum almak, vücudun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

    Ispanak,

    Brokoli,

    Frenk soğanı,

    Nane ve fesleğen gibi yeşillikler,

    Çiğ badem, fındık,

    Kabak çekirdeği,

    Avokado,

    Muz,

    Bitter çikolata,

    Fasulye,

    Süt ve yoğurt magnezyumun iyi kaynaklarıdır.

    Yaklaşık 30 gram çiğ badem, bir yetişkinin günlük alması gereken magnezyumun yüzde 20’sini karşılar.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUM ALIMI NE KADAR OLMALI?

    Yetişkin erkeklerin ihtiyacı olan günlük magnezyum 400-420 mg iken kadınların 320-360 mg’dır.

    Gıdalardan magnezyum alarak toksik doza ulaşmak zordur. Ancak, takviyeler için aynı şey söylenemez. Takviye ile yüksek dozda magnezyum alınması mide bulantısına, karın kramplarına ve ishale neden olabilir. Bu nedenle doktor önerisi ve kontrolünde kullanılmalıdır.

    Ek olarak, magnezyum takviyeleri bazı antibiyotik türleri ve diğer ilaçlarla (diüretikler, kalp ilaçları dahil) etkileşime girebilir. Bu nedenle magnezyum takviyesi kullanmayı düşünüyorsanız, magnezyum içeren antasit ve müshil ilacı kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza mutlaka danışın.

    Ek olarak, magnezyum eksikliği olmayan bir bireyin magnezyum takviyesi kullanmasının sağlığı desteklediğine dair bir kanıt yoktur.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUMUN SAĞLIĞA ETKİLERİ NEDİR?

    Magnezyum; vücutta kas-sinir fonksiyonunu ve enerji üretimini desteklemek gibi birçok önemli görevde rol oynar. Kan basıncını düşürmeye, kalp hastalığı riskini azaltmaya ve kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

    Aynı zamanda uyku kalitesini, uyku dalma problemlerini ve ruh halini iyileştirir.

    Yapılan çalışmalarda; yoğun ve tekrarlayan migren tipi baş ağrıları düşük magnezyum seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE NE OLUR?

    Magnezyum seviyesi düşük ise

    Kas krampları,

    Sinirlilik,

    Uyku bozukluğu,

    Stres,

    Anksiyete,

    Yorgunluk,

    Kalp ritminde bozukluk,

    Migren tipi baş ağrıları

    Mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    Tip 2 diyabet hastaları, aşırı terleyen bireyler, idrar söktürücü ve mide ilacı kullananlar, fazla alkol tüketenler, chron ve çölyak hastaları, 60 yaş üzeri ve kötü beslenme alışkanlığı olan bireylerde magnezyum düşüklüğü gözlenebilir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    Magnezyum düşüklüğünün tespit edilmesi zordur. Çünkü magnezyum kanda değil dokuda ve kemikte birikir. Bu nedenle eritrosit içi magnezyum seviyelerinin ölçülmesi daha doğru sonuç verir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELERDİR?

    Faydaları saymakla bitmeyen Magnezyumun öne çıkan özelliklerini sizler için sıraladık;

    Düzenli magnezyum tüketimi kemiklerin sağlam ve sağlıklı olmasını sağlar. Genel kemik gelişimi de desteklenmiş olur.

    Özellikle kadınların ve belli bir yaştan sonra herkesin kâbusu olan kemik erimesi ve bu sorunla ortaya çıkan şikayetler magnezyum sayesinde önlenir.

    Magnezyum tüketimi ve vücutta yeterli miktarda bulunması kişiyi diyabet hastalığından korur.

    Kan basıncının yükseldiği durumlarda magnezyum onu normale çevirir.

    Kalp, kas ve damar sistemi düzenli magnezyum tüketimiyle korunur.

    Magnezyumun yeterli düzeyde alımı kişinin depresyondan korunmasını sağlar.

    Magnezyum migren yüzünden oluşan baş ağrıları için oldukça faydalıdır.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUMUN CİLDE FAYDALARI NELER?

    Magnezyumun vücuda faydalarının yanı sıra cilt için de oldukça önemlidir. Magnezyum cildin doğal temizleyicisidir. Özellikle de fazla yağlardan cildin arındırılmasını sağlar. Yağlı ciltlerin en büyük sorunları arasında akne, sivilce ve siyah nokta oluşumu vardır. Magnezyum sayesinde ciltteki yağ oranı dengeleneceği için bu tarz sorunlar da ortadan kalkmış olur.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUM FİTNESS İÇİN OLDUKÇA ETKİLİ!

    Magnezyum fitness için yararlı bir mineraldir. Kasları ve kemikleri kuvvetlendiren magnezyum fitness yapanlara direnç kazandırır. Ayrıca kaslarda ve kemiklerde fitness esnasında oluşabilecek olumsuz sorunların ortadan kalkmasına da destek verir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUMUN ZARARLARI VAR MIDIR?

    Magnezyumun sayısız faydaları olmakla beraber gereğinden fazla alındığında bazen zararları da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber aşırı magnezyum tüketimi tavsiye edilmemektedir.

    Magnezyum zararları arasında; uyuşukluk hissi ve depresyon başta gelir. Ayrıca fazla alınan magnezyum minerali midede ve bağırsaklarda sorunların oluşumuna neden olabilir. İshal, midede bulantı ve mide krampı da magnezyumun yan etkiler arasında yer alır. Aşırı magnezyum tüketimi ya da vücutta magnezyumun gereğinden fazla bulunması tansiyonun düşmesine ve böbrekte sorunlar oluşmasına neden olur. Magnezyum fazlası merkezi sinir sisteminde probleme neden olurken kalbin durması gibi hayati sorunlara da yol açabilir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

    Magnezyum eksikliği tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılır. Toplumda hipomagnezemi sıklığı hakkında kesin veriler olmamakla beraber hastaneye yatan hastalar üzerinde yapılan taramalarda % 6.9-11 hastada magnezyum seviyesi düşük bulunmuştur.

    Hipomagnezemi semptomları kardiyak etkiler, metabolik etkiler ve nörolojik etkiler olarak 3 grupta toplanabilir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    Erken bulgular arasında;

    İştahsızlık,

    Bulantı,

    Kusma,

    Yorgunluk ve

    Halsizlik sayılabilir.

    Şiddetli magnezyum eksikliğinde:

    Kas krampları,

    Kardiyak aritmiler,

    Fibromiyalji,

    Uyuşma,

    Dikkatte azalma ve

    Zihinsel bulanıklık görülebilir.

    Açıklanamayan hipokalsemi (kandaki kalsiyum eksikliği) ve hipokalemi (kandaki potasyum eksikliği) vücutta magnezyum eksikliğinin de olabileceğini akla getirmelidir.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    HANGİ MAGNEZYUM NE ZAMAN KULLANMALIDIR?

    En sık kullanılan "magnezyum sitrat"; vücut tarafından kolaylıkla emilir, kas krampları ve konstipasyona (kabızlık) oldukça iyi gelir. 

    Fibromiyalji gibi kronik durumlarda ise "magnezyum malat" formunun etkili sonuç verdiğine dair birçok bilimsel kanıt mevcuttur.

    Bununla birlikte son çalışmalarda kaygı bozukluğu, depresyon ve uyku problemlerinin tedavisinde "magnezyum glisinat" formunun sakinleştirici etki sağladığı belirtiliyor.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    "Magnezyum L-treonat" ise depresyon, hafıza kaybı gibi bozuklukların tedavisinde tercih edilmekle birlikte beyin sağlığını destekleyici etki gösteriyor.

    Mide yanması, kabızlık gibi sindirim sistemi şikayetlerinde "magnezyum oksit" formu kullanılsa da vücutta emilimi yetersiz olduğu için magnezyum seviyesini yeterince yükseltmez ve kullanımı genellikle önerilmez.
  • Eksikliği migren ve baş ağrılarının en büyük nedeni: Kas krampları, sinirlilik, uyku bozukluğu, stres ve yorgunluk yaşıyorsanız dikkat!

    Yüksek tansiyon ve kan şekerini dengelemek için ise en iyi form "magnezyum taurat"tır.

    Ayrıca Türkiye’de kullanımı olmasa da kan damarları dokusunda enerji üretimini iyileştirerek kalp sağlığın destekleyen "magnezyum orotat" formu da vardır.

 

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