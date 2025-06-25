Ekvador telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Ekvador'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Adı gibi ekvator çizgisini tam ortasından geçen Ekvador, “dört dünya” sloganıyla anılır: Karayip değil ama Pasifik kıyıları, karlı volkan zirveleri, Amazon yağmur ormanı ve Charles Darwin’in ünlü Galápagos Adaları. Küçük görünse de içinde farklı iklim ve kültürleri barındıran bu ülke, Latin Amerika’ya açılan şirketlerin de gözdesi. Turist ya da girişimci olarak Ekvador’la bağ kurmanın ilk adımı, ülkenin tanıtıcı kodlarını bilmektir. +593 ile başlayan bir çağrı, dolarla etiketi yazılmış hediyelikler, EC harfli araç plakaları ve “.ec” sonlu web siteleri… Her kodun arkasında bir hikâye olduğu kadar, gerçek hayatta işinize yarayacak basit bilgeler vardır.

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EKVADOR TELEFON KODU

Ekvador telefon kodu +593. Yurt dışından arama yaparken “+” veya “00” tuşunun ardından 593 yazılır, sonra şehir kodu ve yerel numara eklenir. Şehir kodu genellikle bir ya da iki hanelidir: Quito için 2, Guayaquil için 4, Cuenca için 7. Örnek: İstanbul’dan Quito’daki 234‑5678 numaralı oteli aramak için “+593 2 234 5678” çevrilir.

Cep telefonları 09 ile başlar ve dokuz hanedir (ör. 098 765 4321). Ülke içinde şehirler arası aramalarda önüne “0” koymak gerekir (Quito için 02, Guayaquil için 04). Ön ödemeli turist SIM kartını Quito Mariscal Sucre Havalimanı’ndan, Movistar veya Claro stantlarından edinmek zahmetsizdir. 10 GB internet paketi ortalama 15 Amerikan Doları tutar. İnternet erişimi büyük şehirlerde hızlı; Amazon yöresinde 3G’ye düşer. WhatsApp, Facebook ve YouTube’a kısıtlama yok, VPN’e ihtiyaç duyulmaz.

REKLAM EKVADOR PARA BİRİMİ Ekvador para birimi Amerikan Doları (USD)’dir. 2000 yılındaki ekonomik krizin ardından sucre adlı yerel para yerine dolar kullanmaya karar verildi. Bugün dolaşımdaki tüm banknotlar doğrudan ABD basımıdır. Madeni paralar ise Ekvador Merkez Bankası tarafından basılır, değeri dolarla aynıdır ve ABD centleriyle karışık kullanılır. Yani elinizde 25 cent Ekvador madeni parasıyla ABD’ye geçseniz, süpermarkette aynı değerde geçer. Kredi kartı kullanımı yaygın ama kırsal kasabalarda nakit tercih edilir. Otobüs biletleri ve sokak satıcıları genelde 1 ya da 5 dolarlık banknot kabul eder. ATM’ler günlük 300–500 USD çekmeye izin verir, işlem başına ortalama 2 dolarlık kesinti uygular. Pazar yerinde fiyat etiketleri genelde yuvarlaktır; 1,30 yerine 1,25 veya 1,50 gibi. Ülkede vergi iade sistemi yoktur; alışverişte %12 KDV fiyatın içindedir. EKVADOR PLAKA KODU REKLAM Ekvador plaka kodu uluslararası trafikte “EC” harfleriyle temsil edilir. Ülke içinde plakalar üç bölümden oluşur: harf‑harf‑harf boşluk sayı‑sayı‑sayı‑sayı (örn. PBA‑1234). İlk harf, aracı kaydeden eyaleti belirtir: P (Pichincha, yani Quito), G (Guayas, yani Guayaquil), A (Azuay, yani Cuenca) gibi. İkinci harf araç sınıfı, üçüncü harf ise kayıt sırasını gösterir.