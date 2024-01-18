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        Haberler Gündem EKYS geç başvuru bugün: 2024 MEB EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

        EKYS geç başvuru ücreti ne kadar? 2024 MEB EKYS geç başvuru nasıl yapılır?

        EKYS geç başvuruları bugün gerçekleştirilecek. 18 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) için geri sayım sürüyor. Başvurularını bugün tamamlayacak olanlar için "EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 EKYS geç başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:30
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        EKYS sınavı başvuruları, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihler arasında başvurularını tamamlayamayanlar heyecanla geç başvuru gününü bekledi. Adaylar EKYS geç başvurularını 18 Ocak 2024 gününde ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, 2024 MEB EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya dair bilgiler...

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        EKYS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        EKYS geç başvuruları 18 Ocak 2024 Perşembe günü alınıyor. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden)

        alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

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        ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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        EKYS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

        Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (885,00 TL) yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz. Sınava başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra adaylar, sınav ücretini yatırmalıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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