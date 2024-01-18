Haberler Gündem EKYS geç başvuru bugün: 2024 MEB EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?

EKYS geç başvuru ücreti ne kadar? 2024 MEB EKYS geç başvuru nasıl yapılır? EKYS geç başvuruları bugün gerçekleştirilecek. 18 Şubat Pazar günü ÖSYM tarafından yapılacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024 MEB-EKYS) için geri sayım sürüyor. Başvurularını bugün tamamlayacak olanlar için "EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2024 EKYS geç başvuru ekranı... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







EKYS sınavı başvuruları, 4-11 Ocak 2024 tarihleri arasında yapıldı. Bu tarihler arasında başvurularını tamamlayamayanlar heyecanla geç başvuru gününü bekledi. Adaylar EKYS geç başvurularını 18 Ocak 2024 gününde ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Peki, 2024 MEB EKYS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya dair bilgiler...

2 Şurada Paylaş!







EKYS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? EKYS geç başvuruları 18 Ocak 2024 Perşembe günü alınıyor. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ