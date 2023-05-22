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EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM sınav takvimine göre 5 Mart tarihinde yapılacağı duyurulan ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ertelenen Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşti. Sınav sonrasında adaylar, temel soru kitapçığının paylaşıp paylaşılmadığını merak ediyor. Peki, soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

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  • EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı

    MEB-EKYS yani Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 21 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 47 ilde düzenlenen sınava 82 bin 520 aday katılım sağladı. 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na katılım gösteren adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Diğer taraftan ÖSYM, MEB-EKYS soru kitapçığı ve cevap anahtarını sınava katılan adayların erişimine açtı. İşte temel soru kitapçığı…
  • EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı

    2023 MEB EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.
  • EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı

    EKYS SORU VE CEVAPLARI

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

    SORU KİTAPÇIĞINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
  • EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı

    MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir. EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.
  • EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı

    2023 EKYS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

    EKYS sonuçları online olarak sorgulanabilecek. Adaylar, sonuçları T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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