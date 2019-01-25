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Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın ABD'de yapılan yargılaması çarpıcı tanık ifadeleriyle devam ediyor.
Son olarak mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren El Chapo'nun eski koruması Isaias Valdez Rios, Brooklyn'deki federal mahkemede verdiği ifadede El Chapo'nun bizzat işlediği üç cinayete tanık olduğunu söyledi.
3 aydır devam eden duruşmalarda ilk kez ifade veren Valdez Rios, öldürülen kişilerden birinin diri diri toprağa gömüldüğünü söyledi. İfadeye göre El Chapo, rakip kartel adına çalıştığı düşünülen bir kişiyi önce vurdu, sonrasında adamlarına kazdığı çukura gömdürdü. Valdez, El Chapo'nun vurduğu kişinin gömülürken hala nefes almak için çırpındığını söyledi.
2004'ten bu yana El Chapo için çalıştığını ve Meksika ordusunda görevli eski bir özel kuvvetler askeri olduğunu belirten 39 yaşındaki Valdez 2014 yılında tutuklanmış sonra da yetkili makamlarla işbirliğine gitmişti. El Chapo'nun avukatları, Valdez'in bir başka güçlü uyuşturucu kaçakçısı Ismael “El Mayo” Zambada tarafından ifade vermeye zorlandığını öne sürdü.
BÜYÜK KAÇIŞI EŞİ ORGANİZE ETMİŞ
El Chapo'nun yargılandığı davadaki çarpıcı ifadelerden biri de, bir dönem uyuşturucu baronuna yakın isimlerden biri olan teğmen Damaso Lopez Nunez'den geldi.
Nunez, El Chapo'nun 2015'te Meksika'daki Altiplano Cezaevi'nden kaçışının eşi Emma Coronel Aispuro tarafından organize edildiğini iddia etti. İddiaya göre Aispuro, kaçış sürecinde El Chapo'nun oğulları ve kaçışta rol oynayan diğer isimlerle iletişimini organize etti.
El Chapo, Altiplano Cezaevi'nde kullandığı duşun arkasından kazılan tünelle kaçmıştı.
2017'de tekrar yakalanan El Chapo Guzman, ABD'ye iade edilerek burada yargılanmaya başlandı. Sinaloa kartelinin lideri olan 61 yaşındaki Guzman, yüksek miktarada kokain, eroin ve diğer uyuşturucuların ticaretini yapmakla suçlanıyor. Ünlü çete liderinin mahkemede ifade verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.
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