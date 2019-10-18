Meksika Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, 'El Chapo' lakaplı Guzman'ın oğullarından 28 yaşındaki Ovidio'nun Perşembe günü Culiacan kentinde yakalandığını açıkladı. Haberin duyulmasının ardından Guzman'ın adamlarının operasyonu gerçekleştiren Ulusal Muhafız devriyesine saldırdığını kaydeden Durazo, çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin Ovidio'yu bırakarak bölgeden çekildiğini ifade etti.

Durazo, bölgede şiddet olaylarının artmaması ve sivil kayıpların yaşanmaması için böyle bir karar verdiklerini dile getirdi.

EL CHAPO KİMDİR?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (d. 25 Aralık 1954 ya da 4 Nisan 1957; tartışmalı) Meksikalı uyuşturucu baronu.

Guzmán Loera, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti. Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.

EL CHAPO'NUN POPÜLER KÜLTÜRE ETKİSİ

Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix ve Univision, Guzman'ın hayatını konu alan bir seri çektiler. El Chapo dizisi 2017 yılında Netflix platformu üzerinden izleyicilerle buluşmuştu.