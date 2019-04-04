ABD'de hapiste bulunan ve muhtemelen ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak olan El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman, 29 yaşındaki eski güzellik kraliçesi olan eşi Emma Coronel Aispuro aracılığıyla tekstil üzerine bir şirket kurdu. Gençlere yönelik olacak "El Chapo" markalı kıyafetlerin bu yazdan itibaren piyasada olması bekleniyor.

Eşi Coronel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moda üzerine bir projem var ve benimle Joaquin'in stilini yansıtmak istiyorum" dedi.

Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürülmüştü.

17 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR

Guzman, "suç örgütü kurmak", "uyuşturucu dağıtmak", "kara para aklamak" gibi 17 ayrı suçlamadan yargılanıyor.

ABD'li savcılar, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'ın ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.

Joaquin Guzman, dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü kabul edilen Sinaloa kartelinin elebaşı olarak biliniyor. Söz konusu kartelin, 1989-2014 yıllarında 200 ton kokaini ABD’ye soktuğu, ayrıca kiralık katiller tutarak yüzlerce cinayet, saldırı, adam kaçırma ve suikaste karıştığı belirtiliyor. .

ABD hükümetince "dünyanın en acımasız, tehlikeli ve korkulan insanı" olarak tarif edilen Guzman, Interpol tarafından aranıyordu.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmıştı.

Yakalanmadan önce Rolling Stone dergisi için Hollywood aktörü Sean Penn'e Meksika'da bir ormanda röportaj veren Guzman, "Dünyada herkesten çok uyuşturucu satıyorum. Kamyonlar, tekneler, uçaklar ve denizaltılardan oluşan bir filom var." ifadesini kullanmıştı.

Guzman, hayatının geri kalanını 'Rocky Dağları’nın Alcatrazı'nda geçirecek.