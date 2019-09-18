Instagram modeli ve sosyal medya kişiliği olarak tanına Claudia Ochoa Félix'in aynı zamanda , Joaquin "El Chapo" Guzman'ın yönettiği Sinaloa Kartelinin en önemli suikastçılarından birisi olduğu düşünülüyordu.

Yerel basın kuruluşlarının haberlerine göre, Claudia Ochoa Félix Meksika'nın Sinaloa eyaletinde sevgilisinin evinde ölü bulundu. Gece kulübünde eğlendikten sonra adamın evine giden Félix'i sabah uyandırmayı deneyen adam, genç kadın uyanmayınca sağlık ekiplerine haber verdi.

Uyuşturucu kartelinin suikast timi Los Ánthrax ile bağlantısı olduğu iddiaları ortaya atıldığından beri Claudia Ochoa Félix, "İmparatoriçe Anthrax" olarak biliniyordu. 14 Eylül'de hayatını kaybeden Félix'in ölüm sebebi üzerine incelemeler yapılıyor. Kimileri 32 yaşındaki kadının yüksek dozdan ve alkol karışımından öldüğünü, kimileri ise akciğere bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybettiğini iddia ediyor.

Félix'in 2013 yılında Amsterdam Havaalanı'nda tutuklanan Los Ánthrax lideri José Rodrigo "Chino Ántrax" Arechiga Gamboa ile duygusal ilişkisi olduğuna inanılıyordu. Arechiga Gamboa'nın El Chapo ile bağlantısı olduğu biliniyordu. Gamboa'nın tutuklanmasının ardından, Félix'in suikastçı grubun yeni lideri olduğu düşünülüyordu.

Daha sonra Claudia Ochoa Félix 'in Sinaloa Karteli'nden uyuşturucu kaçakçısı lakabı “El Chavo Felix” olan birisi ile evlendiği ve üç çocuğu olduğu biliniyor.

Claudia Ochoa Félix, her fırsatta kendisi hakkında çıkan suç örgütünün üyesi olma iddialarını yalanlamıştı.