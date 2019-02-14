'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, hayatının geri kalanını 'Rocky Dağları'nın Alcatrazı'nda geçirecek.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşısı olmakla suçlanan El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, ABD'nin New York eyaletindeki davada hakkındaki isnatların 10'undan suçlu bulundu.

Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı olarak yasa dışı yollardan yaklaşık 14 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen Guzman, New York Federal Mahkemesinde yargılandı.

Guzman, "aralıksız suç girişiminde bulunmak, uyuşturucu gelirlerini aklamaya teşebbüs, silahlı eylem, adam öldürme, usulsüz elmas ticareti, uluslararası kokain, eroin, esrar ve diğer uyuşturucu madde ticareti" gibi 10 isnatın tümünden suçlu bulundu.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi'nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika'daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

KULELERDE ÖLDÜRME İZİNLİ KESKİN NİŞANCILAR VAR

Ömür boyu hapis cezası alan 'El Chapo' lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzmn Loera kısa bir süre içinde, ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli ADX Florence cezaevine transfer edilecek. "Rocky Dağları’nın Alcatrazı" olarak bilinen dünyanın en güvenlikli ve en katı cezaevi olarak bilinen ADX Florence çölde, ağaçsız, kayalık bir arazide bulunuyor. Binalarda pencere yok. Gözetleme kulelerinde öldürme izni verilmiş eğitimli keskin nişancılar görev yapıyor.

EL CHAPO'NUN KOMŞULARI DA KENDİSİ KADAR ÜNLÜ

Sinaloa Kartelinin eski lideri cezaevini Sovyet casusları, teröristler ve dünyadaki en tehlikeli suçlularla paylaşacak. Bu isimlerden bazıları eski Sovyet ajanı Robert Hansen, 11 Eylül'ün planlayıcısı Zacarias Moussaoui, Ramzi Youssef, Boston Maratonu bombacısı Dzhokhar Tsarnaev, Usame bin Ladin'in damadı Süleyman Ebu Ghaith, terör örgütü FARC’ın eski lideri Simon Trinidad, ABD'nin en popüler teröristi Theodore Kaczynski.