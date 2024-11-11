El emekleriyle öğrencilere burs

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Yunusemre Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi ve gönüllüsü kadınlar, haftanın iki günü iki katlı dernek binasında bir araya gelerek, öğrenciler için mutfağa girip çeşitli yiyecekler hazırlıyor. Hazırlanan ürünler çeşitli iş yerlerine satılıyor. Elde edilen gelir, burs olarak kullanılıyor.

Yunusemre Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ayşe Köseoğlu, derneğin öğrencilere destek amacıyla kurulduğunu belirtti. Dernekte 50 üyenin bulunduğunu aktaran Köseoğlu, hayırseverlerin desteğinin yanı sıra ürettiklerinden elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi 220 üniversite öğrencisine burs verdiklerini kaydetti.