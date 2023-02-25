Paylaşımda Bukele "Bugün şafak vakti, tek bir operasyonla, ilk 2000 çete üyesini Terörizmi Hapsetme Merkezi'ne (CECOT) naklettik. Burası onların yeni evleri olacak ve on yıllarca burada yaşayacaklar, halka daha fazla zarar veremeyecekler. Devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.