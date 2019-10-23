Fettuccini alfredo nasıl yapılır?

Fettucine alfredo, krema ve tavuk etiyle lezzetlendirilmiş makarna çeşididir. Bir bakıma fettuccini, makarnanın kesimi demek. Kremalı tavuk kısmı ise, sosu oluyor. Bu ikili, birbiriyle olan uyumundan dolayı fettuccini alfredo adını alıyor. Sizlere nefis ve doyurucu bir alfredo sosu hazırlayarak, fettuccini ile servis edebileceğiniz harika bir tarif vereceğim.

El yapımı fettuccini alfredo için gereken malzemeler:

Sosu için;

100 gram krema

100 gram tereyağı

1 yemek kaşığı taze kıyılmış baharatlar

Fettucini için:

200 gram un

2 adet yumurta

10 gram tuz

El yapımı fettuccini alfredo yapılışı:

Derince bir kabın içine yumurta, un ve tuzu alarak makarna hamuru için yoğurun.

Hamurumuz olduktan sonra 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Dinlene hamurunuz bir miktar unla orta kalınlıkta şeritler halinde kesin.

Ayrı küçük bir tencerede tereyağı ve kremayı karıştırarak birleştirin.

Orta harlı ateşte pişirin.

Sosunuz katılaşmaya başladığı zaman ocaktan alın.

Kaynayan suya fettuccini makarnalarınızı atın.

3-4 dakika sonra kevgire aldığınız makarnaları süzün.

Hazırlamış olduğunuz sosu da süzülen makarnaların üzerine alın.

Servis tabağına alarak üzerlerine de taze baharatlar serpin.

Afiyet olsun…

Püf noktası:

Fettuccini makarna hamuru açarken, orta kalınlıkta olmasına dikkat edin.

Bu tarifin sosunu, tavuk ve mantar kullanarak da yapabilirsiniz.

İyice piştiklerine emin olana kadar 7-15 dakika arasında pişiriyoruz.

Bu tarifin püf noktası olarak krema ve tereyağ oranının ayarını tutturmak.