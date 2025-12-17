Ela Rümeysa Cebeci adliyede

Habertürk
        Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci ifade vermek için adliyeye geldi

        17.12.2025 - 16:10
        Medya çalışanlarına yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi.

        İHA'da yer alan habere göre Cebeci’nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde de tespit edilmişti.

        Fotoğraf: DHA

